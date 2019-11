Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választókerületi elnök szerint a csoportüléseken született döntések többször a közösségi médiában köszöntek vissza, többen pedig a párt politikai ellenfeleit támogatták.","shortLead":"A választókerületi elnök szerint a csoportüléseken született döntések többször a közösségi médiában köszöntek vissza...","id":"20191120_fidesz_siofok_alapszervezet_feloszlas_witzmann_mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060eed11-e001-4653-91ad-9e6283f215e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_fidesz_siofok_alapszervezet_feloszlas_witzmann_mihaly","timestamp":"2019. november. 20. 12:36","title":"Feloszlik a Fidesz siófoki alapszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is létező autóipari fejlesztéseket.","shortLead":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is...","id":"20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a728d5f9-ed49-4676-a5a1-1749d25737a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","timestamp":"2019. november. 20. 08:51","title":"Öt technológia David Hasselhoff autójából, ami meg is valósult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit a a Corvin-csomópontnál érte a baleset.\r

","shortLead":"A férfit a a Corvin-csomópontnál érte a baleset.\r

","id":"20191121_tehervonat_baleset_csepel_lezaras_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b862990-f5da-422c-800e-a3007105a7d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_tehervonat_baleset_csepel_lezaras_rendorseg","timestamp":"2019. november. 21. 05:37","title":"Tehervonat sodort el egy embert Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány szeret levelezni a lakossággal, most külön pénzt adnak a postának.","shortLead":"A kormány szeret levelezni a lakossággal, most külön pénzt adnak a postának.","id":"20191120_magyar_posta_atcsoportositas_magyar_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c961d8b0-4190-47fb-9b85-8977fbc36e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_magyar_posta_atcsoportositas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. november. 20. 14:40","title":"Üdvözli: Orbán Viktor – a posta 1,5 milliárdot kap szolgálatai fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","shortLead":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","id":"20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9233dd8-0b03-4e69-9369-021b87ca4eb9","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Wales-Magyarország - 2:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afc6366-0145-4043-9e2d-5dcb9e07014d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata nem tagadhatta meg önmagát, kíváncsiak voltak arra, mennyire könnyen (vagy nehezen) javítható az új 16”-os MacBook Pro.","shortLead":"Az iFixit csapata nem tagadhatta meg önmagát, kíváncsiak voltak arra, mennyire könnyen (vagy nehezen) javítható az új...","id":"20191121_ifixit_macbook_pro_16_javithatosag_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8afc6366-0145-4043-9e2d-5dcb9e07014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1c1fd5-a345-49fd-8c5d-e4bf5573f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_ifixit_macbook_pro_16_javithatosag_teardown","timestamp":"2019. november. 21. 10:03","title":"Jó a billentyűzete az új MacBook Prónak, de vajon mennyire szerelhető a gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír TV és az egykori Echo TV műsorvezető-riportere távozott a posztról.","shortLead":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír...","id":"20191119_Masfel_ev_alatt_mar_az_otodik_sajtofonoket_fogyasztja_Kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8255fe7c-ba30-4891-a91d-d1cd24e44eee","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Masfel_ev_alatt_mar_az_otodik_sajtofonoket_fogyasztja_Kasler","timestamp":"2019. november. 19. 17:13","title":"Másfél év alatt már az ötödik sajtófőnökét fogyasztja Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Handke egy interjúban azt mondta, sohasem hajolt meg Slobodan Milosevic előtt, de a Nyugatot hibáztatta a balkáni háború kirobbantásáért. ","shortLead":"Peter Handke egy interjúban azt mondta, sohasem hajolt meg Slobodan Milosevic előtt, de a Nyugatot hibáztatta a balkáni...","id":"20191120_Peter_Handke_Egy_szot_sem_lehet_elitelni_amit_Jugoszlaviarol_irtam_Ez_irodalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d8eed4-d19b-41c6-ab41-989fbe93e2cf","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Peter_Handke_Egy_szot_sem_lehet_elitelni_amit_Jugoszlaviarol_irtam_Ez_irodalom","timestamp":"2019. november. 20. 20:43","title":"Peter Handke: \"Egy szót sem lehet elítélni, amit Jugoszláviáról írtam. Ez irodalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]