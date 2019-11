Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett a miniszter, ami durvább, mint Borkai yachtozása, ha tőle elváltak, a győri polgármestertől nem? ","shortLead":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett...","id":"20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5fb2ff-7427-4097-8b77-0989f051ece0","keywords":null,"link":"/360/20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. november. 22. 13:00","title":"12 év házasság: Így lett Harry Potterből Voldemort Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó Párt. Az ellenzéki egység megbomlott, a médiumok többsége kormányhű kezekben van, és a külföld is Vucsics mellett áll.","shortLead":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó...","id":"201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b34eb4-546f-4766-810c-c03f7864e22a","keywords":null,"link":"/360/201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. november. 21. 16:00","title":"Egyre kevésbé kell félnie a szerb kormánynak az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Vádemelés Benjamin Netanjahu ellen és a harmadik választás esélye - furcsa helyzet alakult ki az országban.","shortLead":"Vádemelés Benjamin Netanjahu ellen és a harmadik választás esélye - furcsa helyzet alakult ki az országban.","id":"20191122_Duplan_is_patthelyzet_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519f279-7174-495d-a872-6094804475ad","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Duplan_is_patthelyzet_Izraelben","timestamp":"2019. november. 22. 14:10","title":"Duplán is patthelyzet Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hírünk van Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezetőjének: az internetezők elkapták, majd mémekbe zárták a démonokat, amelyeket a tudatlan jógázók véletlenül világunkra szabadítottak. ","shortLead":"Jó hírünk van Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezetőjének: az internetezők elkapták, majd mémekbe zárták...","id":"20191121_Breking_befogtak_a_jogamatracrol_elszabadult_demonokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01a4df-89e1-4e85-9a5e-1154148518de","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Breking_befogtak_a_jogamatracrol_elszabadult_demonokat","timestamp":"2019. november. 21. 11:45","title":"Bréking: a mémek befogták a jógamatracról elszabadult démonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai moszkvai befektetői tanácskozáson.","shortLead":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz...","id":"20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a36c0-2b1c-496d-9203-acda37e9c593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","timestamp":"2019. november. 20. 19:13","title":"Putyin szerint az emberiség ismét a barlangban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b337733-2495-49ab-8453-1cadc887d578","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Budai villa és balatoni nyaraló, milliós órák és táskák, bérelt luxusautók és helikopter, drága külföldi kiruccanások. Múlt héten bejelentett válása után új magyarázatot kell majd kitalálnia Rogán Antalnak, ha folytatni akarja eddigi életvitelét. Kérdés az is, hogy második feleségének üzleti vállalkozásai túlélik-e a szakítást a propagandaminiszterrel.","shortLead":"Budai villa és balatoni nyaraló, milliós órák és táskák, bérelt luxusautók és helikopter, drága külföldi kiruccanások...","id":"201947__valo_rogan_hazaspar__uzleti_boldogulas__helikopter__ki_marad_a_boltban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b337733-2495-49ab-8453-1cadc887d578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec933b-1a15-434d-a39d-2a1661275795","keywords":null,"link":"/360/201947__valo_rogan_hazaspar__uzleti_boldogulas__helikopter__ki_marad_a_boltban","timestamp":"2019. november. 22. 11:00","title":"Vagyonmegosztás Rogánéknál: helikopter helyett immár saját lábon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas kiterjedésű sík vidékeit, fagyott szerves anyagból álló dűnéit, folyékony metán alkotta tavait. Olyan egzotikus világot tártak fel, mely erős jelölt lehet a Földön kívüli élet utáni kutatás során.","shortLead":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas...","id":"20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e73c8-b87f-4274-849b-227fad8f5a34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","timestamp":"2019. november. 21. 10:33","title":"A hold, ahol esik az eső, és sok a szerves anyag – térkép készült a Szaturnusz Titánjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]