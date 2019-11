2019. szeptember. 19. 06:45 Dercsényi Dávid Itthon

Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott "innovatív parkolóból" még a fák és a lámpák is hiányoznak.