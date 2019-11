Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új vezérigazgató, de azon csak annyi derült ki, hogy az idén nem kapnak karácsonyi csomagot. Mindeközben az önkormányzat is spórol, minden képviselő ingyen dolgozik Mezőhegyesen.","shortLead":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új...","id":"20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbbeb7e-1269-460d-ac29-14df52330119","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","timestamp":"2019. november. 24. 10:34","title":"Elindult az építkezés a mezőhegyesi ménesbirtokon, egyelőre golfpálya és kisvasút nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36257c54-f56f-4fd3-ba66-eba92a2e7250","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szakadékba zuhant egy autóbusz vasárnap Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült.","shortLead":"Szakadékba zuhant egy autóbusz vasárnap Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült.","id":"20191125_200_meteres_szakadekba_zuhant_egy_busz_Peruban_tizen_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36257c54-f56f-4fd3-ba66-eba92a2e7250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ffafc7-ead8-4a7d-9588-875a49b0dc32","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_200_meteres_szakadekba_zuhant_egy_busz_Peruban_tizen_meghaltak","timestamp":"2019. november. 25. 05:27","title":"200 méteres szakadékba zuhant egy busz Peruban, tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","id":"20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecefb9f-ee3e-44cf-ba11-8ba8d0d0087a","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","timestamp":"2019. november. 25. 10:29","title":"Amerikai Zenei Díjak: Taylor Swift tarolt, Michael Jacksont is maga mögé utasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bőven van még hely az egyetemeken, bár a keresztféléves eljárásban leginkább a diplomásoknak van esélyük a továbbtanulásra, hiszen ott túlnyomó részben mesterképzéseket hirdetnek meg.","shortLead":"Bőven van még hely az egyetemeken, bár a keresztféléves eljárásban leginkább a diplomásoknak van esélyük...","id":"201947__keresztfelev__mesterkepzes__szigorodo_felveteli__tulkinalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe21f2b-e56e-4aa3-8f50-bb27e66796d7","keywords":null,"link":"/360/201947__keresztfelev__mesterkepzes__szigorodo_felveteli__tulkinalat","timestamp":"2019. november. 25. 11:00","title":"Óriási a kínálat képzésekből a felsőoktatásban, de bekerülni nehezebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még nem látta, itt az alkalom. ","shortLead":"Ha még nem látta, itt az alkalom. ","id":"20191124_Ma_megnezheti_az_Emmyjelolt_magyar_filmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59148319-2184-4494-b428-e408ae56ec1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Ma_megnezheti_az_Emmyjelolt_magyar_filmet","timestamp":"2019. november. 24. 12:57","title":"Ma megnézheti az Emmy-jelölt magyar filmet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek nagy része megelőzhető lett volna.","shortLead":"A balesetek nagy része megelőzhető lett volna.","id":"20191124_A_rendorseg_horror_tetris_challangeel_figyelmezteti_az_autosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3143ea7-cdfb-4de3-a455-cb9de24766ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_A_rendorseg_horror_tetris_challangeel_figyelmezteti_az_autosokat","timestamp":"2019. november. 24. 21:59","title":"A rendőrség horror tetris challenge-dzsel figyelmezteti az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszintűre emelkedett a légköri szén-dioxid-koncentráció 2018-ban az ENSZ új jelentése szerint. Utoljára hasonló szén-dioxid-érték több millió éve lehetett.","shortLead":"Rekordszintűre emelkedett a légköri szén-dioxid-koncentráció 2018-ban az ENSZ új jelentése szerint. Utoljára hasonló...","id":"20191125_szen_dioxid_kibocsatas_ensz_meteorologiai_vilagszervezet_uveghazhatasu_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01121ba6-6086-4e56-9824-a9ec2d7800a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_szen_dioxid_kibocsatas_ensz_meteorologiai_vilagszervezet_uveghazhatasu_gaz","timestamp":"2019. november. 25. 17:03","title":"Elkeserítő a helyzet, sosem volt még ennyi szén-dioxid a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","shortLead":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","id":"20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aeadaa1-08b8-4c8d-bbf0-5500b23743dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","timestamp":"2019. november. 23. 19:50","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordult a Mátrai Erőműben történt baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]