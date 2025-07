Miután meghajolt Trump előtt a Paramount, megkapta az engedélyt a 8 milliárd dolláros üzletre

Jóváhagyta az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) a Paramount és a Skydance egyesülését – számolt be az AP. Az ügylet keretein belül a Skydance tulajdonosa, David Ellison (a Donald Trump amerikai elnökkel baráti viszonyban lévő Larry Elisonnak, az Oracle tulajdonosának a fia) vállalta, hogy 8 milliárd dollárt fektet be az egyesüléssel létrejövő, 28 milliárd dollárra értékelt cégbe.

A jóváhagyást azt követően kapta meg az üzlet, hogy a többek között a CBS tévécsatornát is üzemeltető Paramount az elmúlt napokban két látványos gesztust is tett Trumpnak. Előbb 16 millió dolláros peren kívüli megállapodást kötöttek vele egy bírósági ügyben – az elnök azért perelte be a csatornát, mert szerinte egy tavaly októberi interjúban szándékosan jobb színben tüntették fel Kamala Harris demokrata elnökjelöltet. Az elnökválasztáson később győztes Trump előbb 10, majd 20 milliárd dolláros kártérítést követelt. Az ehhez képest csekély 16 milliós összeget a Paramount a készülőben lévő elnöki könyvtárnak ajánlotta fel.

A másik, gesztusnak értelmezett lépés az volt, hogy a Paramount közölte: nem hosszabbít szerződést a CBS késő esti műsorát, a The Late Show-t vezető Stephen Colbert-tel, sőt az egész műsort beszántják jövő májusban. Colbert a napokban maga is kritizálta a csatornát a 16 millió dolláros kiegyezés miatt. A The Late Show több mint harminc év után kerül le a képernyőkről, Colbert pedig több mint tíz év után kénytelen távozni a műsorvezetői székből.