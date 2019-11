Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","shortLead":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","id":"20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec382b8-51d0-4cb6-b219-29a37ee5c685","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","timestamp":"2019. november. 20. 17:08","title":"Katasztrófavédelem: csak büdös van a visontai erőmű körül, de nem veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","shortLead":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","id":"20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48e8adb-090f-4afc-94c4-180f1c281d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. november. 20. 16:49","title":"A kormány ellenállásába ütközhet a dugódíj bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak el.","shortLead":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak...","id":"20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cfb27-731c-42df-a190-5e014f45d083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","timestamp":"2019. november. 21. 09:48","title":"Jelentősen emelik a bölcsődei dolgozók jövedelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","shortLead":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","id":"20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7c35-c3e8-41b8-84df-f4be70896314","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","timestamp":"2019. november. 20. 17:42","title":"A GVH-t is zavarta a fesztiválokon kötelező borravaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aki Nagy Imre újratemetésén a legbátrabb beszédet mondta – így vélekedett a harminc évvel ezelőtti eseményekről L. Simon László. Interjú a HVG-ben.","shortLead":"Aki Nagy Imre újratemetésén a legbátrabb beszédet mondta – így vélekedett a harminc évvel ezelőtti eseményekről L...","id":"20191121_L_Simon_a_rendszervaltasrol_Orban_hos_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332d7c3-9d01-4e9e-b779-b5136e894274","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_L_Simon_a_rendszervaltasrol_Orban_hos_volt","timestamp":"2019. november. 21. 16:13","title":"L. Simon a rendszerváltásról: Orbán hős volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","id":"20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de94534-b264-4782-9e4b-9e4d0d9f9229","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","timestamp":"2019. november. 22. 14:27","title":"Lemondásáról beszélt a CDU vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","shortLead":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","id":"20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290846-1f14-4cdf-ab40-e896936fb4d9","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","timestamp":"2019. november. 21. 16:35","title":"Újszülöttet találtak a kecskeméti kórház inkubátorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére hivatkozva. Amikor a Fidesz maga használt és használ hasonló eszközöket, mint most az ellenzék, azt nem kifogásolja.","shortLead":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére...","id":"201947_kepviselok_rovid_porazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a57e7b-4315-432d-8c79-74ca8ed239e7","keywords":null,"link":"/360/201947_kepviselok_rovid_porazon","timestamp":"2019. november. 21. 11:00","title":"A Fidesz maga sem riadt vissza attól, amiért most rövid pórázon tartaná az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]