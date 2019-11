Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak. A Nespresso jól szerepelt, a Davidoff és az Aldi egy-egy kávéját kizárták a rangsorból.","shortLead":"Huszonnégyféle kapszulás kávét próbáltak ki a nébihesek, hat gyártója ellen eljárást indítottak, bírságot is kiszabtak...","id":"20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01d911b-fd75-4991-ac6c-426dd547997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685338ab-fec0-4f5f-958e-57d17117a734","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_kave_kapszula_eszpresszo_nebih_vizsgalat_birsag","timestamp":"2019. november. 28. 12:05","title":"Kávékapszulákat tesztelt a Nébih, kizárták az Aldi és a Davidoff egy-egy termékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Év honlapja 2019 kormányzati kategóriájának különdíját kapta az Országos Bírósági Hivatal honlapja, az Okosan a pénzzel című oldalért pedig a Pénzügyminisztériumot jutalmazták minőségdíjjal szerdán Budapesten.","shortLead":"Az Év honlapja 2019 kormányzati kategóriájának különdíját kapta az Országos Bírósági Hivatal honlapja, az Okosan...","id":"20191127_Marketingdijat_kapott_az_Orszagos_Birosagi_Hivatal_es_a_Penzugyminiszterium_honlapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30b6c95-2057-442b-acef-0b32eb4ef828","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_Marketingdijat_kapott_az_Orszagos_Birosagi_Hivatal_es_a_Penzugyminiszterium_honlapja","timestamp":"2019. november. 27. 22:02","title":"Marketingdíjat kapott az Országos Bírósági Hivatal és a Pénzügyminisztérium honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban gyalogosan tiltakoztak az alacsony felvásárlási árak és a túlszabályozottság ellen. A megmozdulás célja elsősorban a társadalom figyelmét felhívni az agráriumban élők megélhetési gondjaira.","shortLead":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban...","id":"20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aeb7f6-754b-4548-8815-6d83926368b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","timestamp":"2019. november. 27. 18:08","title":"Több száz traktor torlaszolta el Párizsban az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","shortLead":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","id":"20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84ce09b-914f-4556-b76e-33156e32b596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","timestamp":"2019. november. 27. 18:52","title":"120 milliárd forintos hitelt vett fel az MFB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre bukkantunk. A Greenpeace azonban a környékbeli vízfolyások vizét is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá, amelyről szerdán kiderült, hogy a patakokban lényegében szennyvíz folyt. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre...","id":"20191127_Eromu_riport_greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db86914-49d8-4fce-ac3d-9f7836ef713f","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Eromu_riport_greenpeace","timestamp":"2019. november. 27. 15:50","title":"A Mátrai Erőműnél gyakorlatilag szennyvíz folyik a patakokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BKV azt mondja, hogy a 3-as metró rekonstrukciójának harmadik üteme már a felújított déli szakasz átadása előtt elkezdődik.","shortLead":"A BKV azt mondja, hogy a 3-as metró rekonstrukciójának harmadik üteme már a felújított déli szakasz átadása előtt...","id":"20191128_bkv_m3_as_metro_kozepso_szakas_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e0f74-7ad0-40cf-ac4d-5c6285a815dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_bkv_m3_as_metro_kozepso_szakas_felujitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:37","title":"Tavasszal indulhat az 3-as metró középső szakaszának a felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","shortLead":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","id":"20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b3463a-cf36-4b9e-9025-60ec17319fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"Orbán Viktor földgömbjének pontos mását most már közelebbről is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392c343c-f07c-4fe9-89c8-f7bd9f62b327","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy lehet levezetni egy filmforgatást? Mondjuk, egy esküvővel. Valahogy így gondolkodhatott Dwayne Johnson, azaz a Szikla és Danny DeVito is.","shortLead":"Hogy lehet levezetni egy filmforgatást? Mondjuk, egy esküvővel. Valahogy így gondolkodhatott Dwayne Johnson, azaz...","id":"20191127_Tettel_mar_tonkre_eskuvot__kerdezte_Danny_DeVito_a_Sziklat_aztan_csatlakoztak_a_lagzihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392c343c-f07c-4fe9-89c8-f7bd9f62b327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f1abeb-0de0-43d7-94f8-af9aef9f8180","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Tettel_mar_tonkre_eskuvot__kerdezte_Danny_DeVito_a_Sziklat_aztan_csatlakoztak_a_lagzihoz","timestamp":"2019. november. 27. 13:30","title":"Tettél már tönkre esküvőt? – kérdezte Danny DeVito a Sziklát, aztán csatlakoztak a lagzihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]