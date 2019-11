Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","shortLead":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","id":"20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad212684-ae5e-4f5c-a4e1-0895ec21b6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","timestamp":"2019. november. 26. 19:43","title":"Karácsony szerint a kormány elfogadhatta a főváros feltételeit az atlétikai vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag azt kéri egykori pártjától, hogy vegyék vissza.","shortLead":"Állítólag azt kéri egykori pártjától, hogy vegyék vissza.","id":"20191128_strache_ibiza_video_fpo_osztrak_szabadsagpart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85359af-7007-4419-aca0-0e0cf3a86710","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_strache_ibiza_video_fpo_osztrak_szabadsagpart","timestamp":"2019. november. 28. 08:13","title":"Úgy hírlik, az ibizás videóba belebukott Strache visszatérne a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca72043c-2992-47e1-904d-31ec1bf13940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter Tudományegyetemre járt történelem szakra, a Nélküledet szép dalnak tartja, amit szeret hallgatni, és egyetért a kormány Ukrajnával kapcsolatos kemény fellépésével a kormánysajtó által napok óta valótlanságokkal támadott Párbeszéd-politikus. Szerinte a szélsőjobb sajtó mára egybeolvadt a nagy kormánypárti médiumokkal. A Párbeszéd a Médiatanácshoz fordul. \r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és...","id":"20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d00e3f-9953-450b-bb71-9cf6d52971c0","keywords":null,"link":"/sport/20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. november. 28. 06:09","title":"BL: Messiék és Gulácsiék továbbjutottak, Szoboszlaiék is örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","shortLead":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","id":"20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f777f807-4260-4bc8-9dc0-8e56b037db73","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","timestamp":"2019. november. 26. 18:06","title":"Aknavető gránátot találtak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák – állapították meg a kutatók. ","shortLead":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák...","id":"20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f97fcd-e075-4869-8da9-099265553425","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2019. november. 27. 10:41","title":"Vándorolnak a nyírfák a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]