[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","shortLead":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","id":"20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78782cd9-6818-4f68-b567-aa0f2166b1ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","timestamp":"2019. november. 27. 13:03","title":"Tagad a Facebook, egyelőre mégsem jön a mikromegosztós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem fogja a jövőt megmenteni, ezért maguknak kell cselekedni. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem...","id":"20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758551c5-f7e6-4f0b-8520-c06c7bd35a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 11:04","title":"\"Ez egy segélykiáltás, mert nagy esély van rá, hogy hamarosan nem leszünk itt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elítélt példás magatartást tanúsít a börtönben, és a számára a börtönkörülmények miatti kártérítést felajánlotta a meggyilkolt Szögi Lajos családjának.","shortLead":"Az elítélt példás magatartást tanúsít a börtönben, és a számára a börtönkörülmények miatti kártérítést felajánlotta...","id":"20191126_olaszliszka_lincseles_harmadrendu_vadlott_felteteles_szabadsagra_bocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a955acbe-38da-4884-ae8e-b00e728c7ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_olaszliszka_lincseles_harmadrendu_vadlott_felteteles_szabadsagra_bocsatas","timestamp":"2019. november. 26. 17:49","title":"Olaszliszkai lincselés: a harmadrendű vádlott is szabadulhat, de az ügyész fellebbezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portugált fiatal énjére emlékeztette a srác, aki hozzájárult a Tottenham sikeréhez.","shortLead":"A portugált fiatal énjére emlékeztette a srác, aki hozzájárult a Tottenham sikeréhez.","id":"20191127_jose_mourinho_tottenham_hotspur_bajnokok_ligaja_labdaszedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9205a-38f5-4602-9dbd-c23afbb5cde0","keywords":null,"link":"/elet/20191127_jose_mourinho_tottenham_hotspur_bajnokok_ligaja_labdaszedo","timestamp":"2019. november. 27. 14:48","title":"Labdaszedőnek hálálkodott Mourinho csapata győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple oldaláról. Ive fényképe eltűnt az Apple...","id":"20191128_apple_jony_ive_dizajner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb09303-a14f-40b4-aae4-7fdb0427a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_jony_ive_dizajner","timestamp":"2019. november. 28. 11:33","title":"Az Apple hivatalosan is elvesztette dizájnerét, Jony Ive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a14b609-7e63-4dd2-afa0-71e80c2981bf","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Matula bácsiból szénbányász lett, Sztarenki Dórából bennszülött, Jakupcsek Gabriellából fiatal fiú, Stohl Andrásból pedig közgazdász. De nemcsak a tőle talán távolabb álló magyar film- és médiaszereplőket minősítette át a világ egyik legjobb képfelismerő algoritmusa, hanem ismert nemzetközi személyiségeket is. Mao Ce-tung a londoni City pénzembereként jelent meg, Halle Berry pedig csak ennyit jelentett neki: egy arc.","shortLead":"Matula bácsiból szénbányász lett, Sztarenki Dórából bennszülött, Jakupcsek Gabriellából fiatal fiú, Stohl Andrásból...","id":"20191127_kepfelismeres_problemai_mesterseges_intelligencia_hibak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a14b609-7e63-4dd2-afa0-71e80c2981bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa21ed84-5c4d-42a3-9f32-84c367932c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_kepfelismeres_problemai_mesterseges_intelligencia_hibak","timestamp":"2019. november. 27. 06:30","title":"Matula bácsiból szénbányász lett, Jakupcsek Gabriellából fiatal fiú, Stohl Andrásból pedig közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aggasztó méréseket közölt a Greenpeace, döntöttek az atlétikai vb-ről a Fővárosi Közgyűlésben, traktoros lezárás Párizsban. ","shortLead":"Aggasztó méréseket közölt a Greenpeace, döntöttek az atlétikai vb-ről a Fővárosi Közgyűlésben, traktoros lezárás...","id":"20191127_Radar360_Megszavaztak_az_uj_Bizottsagot_magyart_kuldenenek_az_urbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e749c21-1c14-4b91-8740-5b3f4f3e59a9","keywords":null,"link":"/360/20191127_Radar360_Megszavaztak_az_uj_Bizottsagot_magyart_kuldenenek_az_urbe","timestamp":"2019. november. 27. 17:30","title":"Radar360: Megszavazták az új Bizottságot, magyart küldenének az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","shortLead":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","id":"20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e2f9b1-98bc-4bed-b1cf-859b2c0e4d3c","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","timestamp":"2019. november. 27. 06:50","title":"Évi 1,7 milliárdot fizettek volna a BKV hirdetési felületeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]