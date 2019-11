Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","shortLead":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","id":"20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6531fea-ca6d-4011-b1a7-ffaaa7bd5bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","timestamp":"2019. november. 05. 16:50","title":"15 százalékos béremelésre hajtanak a BKV-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, még mindig akadnak olyan világhírű hollywoodi sztárok, akiknek új terep az Instagram, és kicsit izgulnak is miatta. ","shortLead":"Igen, még mindig akadnak olyan világhírű hollywoodi sztárok, akiknek új terep az Instagram, és kicsit izgulnak is...","id":"20191105_Matthew_McConaughey_is_beadta_a_derekat_bekoszont_az_Instagramra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48859663-cf9c-4d94-9ef0-b01e7706bd69","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Matthew_McConaughey_is_beadta_a_derekat_bekoszont_az_Instagramra","timestamp":"2019. november. 05. 13:25","title":"Matthew McConaughey is beadta a derekát: beköszönt az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7491a75-790e-49ee-af11-6f1319479fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jens Spahn egy törvénytervezetet ismertetett a hét elején, amely korlátozná a melegséget \"kigyógyító\" terápiákat Németországban. ","shortLead":"Jens Spahn egy törvénytervezetet ismertetett a hét elején, amely korlátozná a melegséget \"kigyógyító\" terápiákat...","id":"20191105_A_melegeknek_uzent_a_nemet_egeszsegugyi_miniszter_Ugy_vagytok_jok_ahogy_vagytok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7491a75-790e-49ee-af11-6f1319479fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e40881-8fb4-490e-a2b7-a3d5a846edd0","keywords":null,"link":"/elet/20191105_A_melegeknek_uzent_a_nemet_egeszsegugyi_miniszter_Ugy_vagytok_jok_ahogy_vagytok","timestamp":"2019. november. 05. 12:45","title":"A melegeknek üzent a német egészségügyi miniszter: Rendben vagytok úgy, ahogy vagytok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","shortLead":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","id":"20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8536a708-c227-4761-baef-6f714bff3e21","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","timestamp":"2019. november. 06. 12:03","title":"A túl sok felhasználó miatt akadozik a Takarékbank netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191106_3PIO_meg_utoljara_vegignez_a_baratain_Itt_az_uj_Star_Wars_szinkronos_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8242dff8-3763-46f8-8e87-849248d376d1","keywords":null,"link":"/elet/20191106_3PIO_meg_utoljara_vegignez_a_baratain_Itt_az_uj_Star_Wars_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. november. 06. 15:42","title":"C-3PO még utoljára végignéz a barátain: itt az új Star Wars-film szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adf71d7-86a5-4517-92c7-ad4748bb7185","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"360","description":"Hiába jelentette be szerdán Borkai Zsolt, hogy lemond a polgármesterségről, a győri városvezető botránya az önkormányzati választás egyik legfőbb kampánytémája volt. A Medián most azt vizsgálta, hogy mennyire befolyásolta a választókat az ügy: a kutatás szerint aktivizálta őket. ","shortLead":"Hiába jelentette be szerdán Borkai Zsolt, hogy lemond a polgármesterségről, a győri városvezető botránya...","id":"20191106_Borkai_felmeres_Median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5adf71d7-86a5-4517-92c7-ad4748bb7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad7479c-6c97-40fe-8746-5a82970e9f95","keywords":null,"link":"/360/20191106_Borkai_felmeres_Median","timestamp":"2019. november. 06. 10:35","title":"Medián: A választók szerint nem Borkai miatt veszített a Fidesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30 Pro is kapott. De van, amiben a Xiaomi minden eddigi telefont felülmúlt.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a806532a-84f1-48fd-b89e-8ed9d2aba6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","timestamp":"2019. november. 05. 18:03","title":"Versenytársat kapott a világ legjobb kamerájával felszerelt Huawei-mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]