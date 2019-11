Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát választották a Magyar Orvosi Kamara elnökének – erről döntöttek szombat délelőtt a MOK tagjainak országos küldöttei. Kincses a 16 éve elnöklő Éger Istvánt váltja az orvoskamara élén.","shortLead":"Kincses Gyulát választották a Magyar Orvosi Kamara elnökének – erről döntöttek szombat délelőtt a MOK tagjainak...","id":"20191130_Gyozott_az_orvosforradalom__levaltottak_Eger_Istvant_az_orvoskamara_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7352370-1b92-4535-8162-365657dc7659","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Gyozott_az_orvosforradalom__levaltottak_Eger_Istvant_az_orvoskamara_elerol","timestamp":"2019. november. 30. 12:00","title":"Győzött az orvosforradalom – leváltották Éger Istvánt az orvoskamara éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cf7540-8ec0-49df-a4b4-85aa772ff092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos androidos készülékeken már használható az Ambient Mode nevű újdonság, amelyet különösebb bejelentés nélkül tett elérhetővé a Google. Hasznos dologról van szó.","shortLead":"Bizonyos androidos készülékeken már használható az Ambient Mode nevű újdonság, amelyet különösebb bejelentés nélkül...","id":"20191129_google_android_ambient_mode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2cf7540-8ec0-49df-a4b4-85aa772ff092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ad54a7-311f-40d0-a13d-4184c0c37a26","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_google_android_ambient_mode","timestamp":"2019. november. 29. 15:03","title":"Új zárképernyőt talált ki Androidra a Google, elég menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket erőszakoltak meg. \r

","shortLead":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket...","id":"20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8731daa-1f48-43fc-b771-82233f7b02b6","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","timestamp":"2019. november. 29. 10:30","title":"Tömeges szexuális erőszakért elítélték a két dél-koreai tinibálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef7fd3b-c1eb-470b-a047-f765537ea279","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ricardo Teixeira a világbajnokság tévéközvetítéseivel és a reklámszerződésekkel trükközött.","shortLead":"Ricardo Teixeira a világbajnokság tévéközvetítéseivel és a reklámszerződésekkel trükközött.","id":"20191129_Orokre_eltiltottak_korrupcio_miatt_a_focitol_a_2014es_vb_foszervezojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef7fd3b-c1eb-470b-a047-f765537ea279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2e651-ed75-47b6-a337-b095bb0ed956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Orokre_eltiltottak_korrupcio_miatt_a_focitol_a_2014es_vb_foszervezojet","timestamp":"2019. november. 29. 17:29","title":"Örökre eltiltották korrupció miatt a focitól a 2014-es vb főszervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","shortLead":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","id":"20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66340bbb-4cf3-43d2-9e1c-34525d4e6d1f","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","timestamp":"2019. november. 29. 15:26","title":"Több ezer munkahelyet szüntet meg a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést Ferencváros előző fideszes vezetése - derült ki a önkormányzattól kikért megbízáslistából. A tizenhatból öt iroda párhuzamosan ugyanarra a feladatra kapott megbízást, az elvégzett munka mennyisége alapján többüknél is felmerül, hogy az nem állt arányban a fizetséggel. A szerződések közel felét fel is számolja a kerület új független polgármestere.","shortLead":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést...","id":"20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23474d9-59c5-42e9-8eb5-409901d70f49","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","timestamp":"2019. november. 29. 11:10","title":"Ferencváros fideszes vezetése 16 ügyvédi irodának fizette a tízmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"November 28-án több súlyos baleset is történt.","shortLead":"November 28-án több súlyos baleset is történt.","id":"20191129_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d99b1c9-105a-4087-946e-a916828ae187","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 29. 06:22","title":"Négyen haltak meg az utakon csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ipar teljesítménye volt kiemelkedő, úgy tűnik, a cégek egyre többet költenek korszerűsítésre és automatizációra.","shortLead":"Az ipar teljesítménye volt kiemelkedő, úgy tűnik, a cégek egyre többet költenek korszerűsítésre és automatizációra.","id":"20191129_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_GDP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76053360-ed79-4a68-8935-4974337f384d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_GDP","timestamp":"2019. november. 29. 09:55","title":"Részletezte a KSH, mitől nőtt ekkorát a magyar GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]