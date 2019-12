Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cea70f3b-66d9-4498-8ab4-e5742aff978c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környezetvédők a fejtés leállítását követelték és bírálták a német kormány klímapolitikáját. A tüntetőknek a rendőrkordonon is sikerült átjutniuk.","shortLead":"A környezetvédők a fejtés leállítását követelték és bírálták a német kormány klímapolitikáját. A tüntetőknek...","id":"20191201_klimaaktivista_szenbanya_fejtes_kelet_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea70f3b-66d9-4498-8ab4-e5742aff978c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e2ebdd-170c-4a6e-a4bb-aa8caa961e40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_klimaaktivista_szenbanya_fejtes_kelet_nemetorszag","timestamp":"2019. december. 01. 13:03","title":"Több száz klímaaktivista betört több szénbánya területére Kelet-Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","shortLead":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","id":"201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c532d8-78cd-44fb-a8fc-b0548714614e","keywords":null,"link":"/360/201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. december. 01. 09:00","title":"Vagyonkezelőt alapított a borászatával ismertté vált milliárdosnő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni, mi történt.","shortLead":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni...","id":"20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3194c55-3dde-4205-ba2a-ca7f0ed87fba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","timestamp":"2019. december. 02. 06:50","title":"Négy gyermeke maradt árván a viccből összekötözött, majd otthagyott férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt.","shortLead":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig...","id":"20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fb73f8-503b-4022-abfd-6cc708bc086f","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. november. 30. 21:26","title":"Erős Kingát választották az írószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst ígért Szijjártó Péter. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst...","id":"20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0580f011-3737-47de-8799-c9a68962acce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","timestamp":"2019. december. 01. 07:00","title":"És akkor belengették a 340-nél is gyengébb forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","shortLead":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","id":"20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea86d3f-a776-43f9-a526-ccc0a2eaa6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","timestamp":"2019. december. 02. 09:02","title":"Épül a ferihegyi turbókörforgalom, itt is van az első videó, hogy szemből jön egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább egy hónapig tartó munka senkinek sem tűnt fel menet közben.","shortLead":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább...","id":"20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdf531a-d7ad-4345-a318-a2273568bca1","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Gyalogsági ásóval vagy homokozólapáttal cselezték ki a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","shortLead":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","id":"20191130_Megduplazna_a_KDNP_a_Kura_elnokenek_a_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a19b88-9f2b-4566-8be6-4d7fbca3d927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Megduplazna_a_KDNP_a_Kura_elnokenek_a_fizeteset","timestamp":"2019. november. 30. 17:44","title":"Megduplázná a KDNP a Kúria elnökének a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]