[{"available":true,"c_guid":"86e9f8a8-c423-49ed-a77e-cf100f2e44f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kilencszázmillió forintos autóból nem sok készül, alig 150 darab. ","shortLead":"A kilencszázmillió forintos autóból nem sok készül, alig 150 darab. ","id":"20191126_Ugy_uvolt_ahogy_kell_az_1160_loeros_Aston_Martin_Valkyre__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e9f8a8-c423-49ed-a77e-cf100f2e44f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6999c93-9ccc-4a95-bb3c-870a00ea12e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ugy_uvolt_ahogy_kell_az_1160_loeros_Aston_Martin_Valkyre__video","timestamp":"2019. november. 26. 12:06","title":"Úgy áriázik az 1160 lóerős Aston Martin Valkyre, ahogy azt kell – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött nő berohant érte.","shortLead":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött...","id":"20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa60b97-e6e9-4db9-9b65-5960aa71d42e","keywords":null,"link":"/elet/20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","timestamp":"2019. november. 26. 10:20","title":"Elpusztult a koala, amelyet egy blúzba csavarva mentettek ki az égő erdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rákos betegeknél megnő a szív- és érrendszeri problémák kockázta: több mint tíz százalékuk halálát nem a rák, hanem szívbetegség okozza – állapította meg egy hosszú távú, nagy létszámú kutatás.","shortLead":"A rákos betegeknél megnő a szív- és érrendszeri problémák kockázta: több mint tíz százalékuk halálát nem a rák, hanem...","id":"20191126_rakbetegek_sziv_es_errendszeri_betegsegek_halalozas_kockazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e8f423-69fc-47ba-85b2-83a7a09d95e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_rakbetegek_sziv_es_errendszeri_betegsegek_halalozas_kockazata","timestamp":"2019. november. 26. 13:03","title":"Tízből egy daganatos beteg végül nem a rákba hal bele, hanem szívbetegség viszi el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal, valamint közösségi oldalakhoz tartozó jelszóval és felhasználónevekkel.","shortLead":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal...","id":"20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fa939d-c3aa-4eb0-9e73-a70d8c911a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","timestamp":"2019. november. 25. 20:14","title":"Több mint egymilliárd ember adata került ki a netre, rengeteg jelszó is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. A Nemzetközi Emmy-díjjal az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. A díjátadó gála helyi idő szerint hétfőn este lesz New Yorkban. Néhány órával a ceremónia előtt kérdeztük a legjobb színésznő kategória magyar jelöltjét.","shortLead":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél...","id":"20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c3d33-6253-45e8-a2cd-09aad56b0308","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","timestamp":"2019. november. 25. 19:50","title":"Az Emmy-díjra jelölt Gera Marina: Nem fogok sírni, ha nem én nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","shortLead":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","id":"20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6169799-1917-4e65-bc62-f1befca8e76e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","timestamp":"2019. november. 25. 19:03","title":"Gyerekeknek szánt bankkártyát adna ki a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b697e6-48d2-47c6-a413-80391803d9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagy igazolással menekülne a Hertha BSC a kiesőzónából.","shortLead":"Nagy igazolással menekülne a Hertha BSC a kiesőzónából.","id":"20191127_jurgen_klinsmann_hertha_bsc_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b697e6-48d2-47c6-a413-80391803d9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e125a6-7651-40a4-9a5c-79de0dd97542","keywords":null,"link":"/sport/20191127_jurgen_klinsmann_hertha_bsc_vezetoedzo","timestamp":"2019. november. 27. 12:07","title":"Sztáredzőt igazolt a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner november 26-án ünnepli a 80. születésnapját. Nyolc kedvenc dalunkkal köszöntjük.","shortLead":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner...","id":"20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1106ee24-7e17-448c-a4a8-15806c0bf6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","timestamp":"2019. november. 26. 12:55","title":"Tina Turner 80 – íme a megállíthatatlan énekesnő nyolc felejthetetlen dala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]