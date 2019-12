Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland Circular Hotspot közötti együttműködésről szóló megállapodást. A cél az új, a hulladék mennyiségét minimálisra csökkentő gazdasági modell elterjesztése.","shortLead":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland...","id":"20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2febc-589f-41f9-8673-52210ab641d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","timestamp":"2019. november. 30. 11:19","title":"Együttműködéssel a körforgásos gazdaság megteremtéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","shortLead":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","id":"20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9c8ca-e9d4-4306-adef-ddf990c115bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","timestamp":"2019. december. 01. 18:35","title":"\"A lustaság győzött\" – befejezi munkáját az Aposztrófvédő Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","shortLead":"Az érdekképviselet vezetője szerint az ottani fizetésük 60 százaléka is elég lenne ahhoz, hogy itthon maradjanak. ","id":"20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8556efea-8ef1-4147-af33-bbf124559bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Harmincezer_magyar_epitoipari_dolgozo_tavozott_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 30. 12:01","title":"Harmincezer magyar építőipari dolgozó távozott külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen. A belpolitikai káosszal párhuzamosan nőtt a háború veszélye Iránnal.","shortLead":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen...","id":"201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6990ddee-b5e8-4afc-86af-0d13295afa9e","keywords":null,"link":"/360/201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","timestamp":"2019. november. 30. 16:00","title":"A vád alatt álló Netanjahu kapaszkodik a hatalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","shortLead":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","id":"20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af40c011-ac25-46ae-9f8b-667cbf67acc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","timestamp":"2019. december. 01. 20:22","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a kötelező iskolaérettségi szabályozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szavazás eredménye.","shortLead":"Itt a szavazás eredménye.","id":"20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b2550-48ce-4028-b7e2-b8145431c4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","timestamp":"2019. december. 01. 12:20","title":"Olvasóinknak az olimpiai csapat arculatáról is Mészáros Lőrinc jut az eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemi erőszakot elkövetőket, a gyermekgyilkosokat, illetve a várandós nők és a magatehetetlenek gyilkosait december elsejétől már tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélhetik Szerbiában.","shortLead":"A nemi erőszakot elkövetőket, a gyermekgyilkosokat, illetve a várandós nők és a magatehetetlenek gyilkosait december...","id":"20191201_Szerbiaban_egy_gyerekgyilkossag_hatasara_bevezettek_a_tenyleges_eletfogytiglant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23a4362-3536-457a-ab91-bf7b8cbe0a82","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szerbiaban_egy_gyerekgyilkossag_hatasara_bevezettek_a_tenyleges_eletfogytiglant","timestamp":"2019. december. 01. 09:13","title":"Szerbiában egy gyerekgyilkosság hatására bevezették a tényleges életfogytiglant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf92184f-9b76-474e-9509-83fd3a6a89cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","timestamp":"2019. december. 01. 19:29","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]