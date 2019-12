Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","shortLead":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","id":"20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c22b7-248c-495b-b985-d5cd52acf452","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. december. 05. 11:03","title":"Igazi meglepetéssel készülhet az új iPhone mellé az Apple: ingyen járhat az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyi baleset történt.","shortLead":"Munkahelyi baleset történt.","id":"20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d97f7f-d358-4ac0-922f-e0c7b065b113","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","timestamp":"2019. december. 04. 07:26","title":"Meghalt egy ember a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. 