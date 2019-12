Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc07f42-75bd-43c5-8152-213040439d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több országra vonatkozó frissítési tervek kikerültek már a Samsungtól. Ezek a dátumok felénk is mérvadóak lehetnek abban, melyik készülékre mikor érkezik meg az operációs rendszer sok újdonságot tartalmazó új verziója, az Android 10.","shortLead":"Több országra vonatkozó frissítési tervek kikerültek már a Samsungtól. Ezek a dátumok felénk is mérvadóak lehetnek...","id":"20191205_samsung_android_10_frissites_operacios_rendszer_one_ui_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc07f42-75bd-43c5-8152-213040439d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d0f2f-016f-430b-b7e6-d350b9f3e0a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_samsung_android_10_frissites_operacios_rendszer_one_ui_20","timestamp":"2019. december. 05. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, most figyeljen: ezek a mobilok kapják meg a nagy Android 10-frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","shortLead":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","id":"20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a898db5-9d03-4746-9d0d-a6ac072e5692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","timestamp":"2019. december. 05. 17:56","title":"Kína visszavág a Huaweit támadó Mike Pompeónak: és az NSA rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","shortLead":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","id":"20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0044d4b-ff3e-4746-921b-245c090f1117","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Megszólalt a 22 éves leendő helyettes államtitkár popzenész édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket. A rajongók így kénytelenek házilag barkácsolt figurákra, illetve öreg Yodákra fanyalodni.","shortLead":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket...","id":"20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a0120b-5f77-4fc6-963b-5cb081d53a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. december. 06. 07:20","title":"A Disney kihagyja a karácsonyt az év cukiságával, a kamu játékokat viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt illetően. Spoiler: nagyon.","shortLead":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1be3c-d996-4d91-9a85-9f0ce2582ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","timestamp":"2019. december. 05. 20:03","title":"Megnézték, mire képes a Qualcomm új csúcsprocesszora, a Snapdragon 865","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium államtitkára nem ért egyet ezzel az iránnyal. ","shortLead":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium...","id":"20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ce45c6-da82-4ac5-8905-ade03cbb5135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","timestamp":"2019. december. 05. 11:07","title":"Zsigó Róbert: Nem biztos, hogy a legjobb eszköz a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik nemzetközi versenyen magyarokat is díjaztak.","shortLead":"Az Agar Art a biológusok egyik kedvenc időtöltése, baktériumokból és mikróbákból állítanak elő festményeket. Az egyik...","id":"20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc16553-ff4b-4bfc-b760-a16c3fe7f555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a92d5-3ce2-4ffb-8f28-2c500b2cf711","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_dij_mikrobiologus_bakterium_a_sikoly_munch_folklor","timestamp":"2019. december. 04. 14:03","title":"Díjat nyertek magyar mikrobiológusok a baktériumból készült festményeikkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f997f72b-6753-48f6-81c1-39ef40bd074d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őt bízta meg Yorgen Fenech, hogy találjon embereket a máltai oknyomozó újságíró megöléséhez – állította egy tanú az ügyben a vallettai bíróságon zajló perben.","shortLead":"Őt bízta meg Yorgen Fenech, hogy találjon embereket a máltai oknyomozó újságíró megöléséhez – állította egy tanú...","id":"20191204_malta_ujsagiro_gyilkossag_yorgen_fenech_vallomas_tanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f997f72b-6753-48f6-81c1-39ef40bd074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8cf4e2-982b-4e51-a59b-be18ec1cb54f","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_malta_ujsagiro_gyilkossag_yorgen_fenech_vallomas_tanu","timestamp":"2019. december. 04. 21:20","title":"Újságíró-gyilkosság: terhelő vallomást tettek a dúsgazdag üzletember ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]