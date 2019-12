Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","id":"20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90506a82-78fb-40e2-9362-fe1667a89a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","timestamp":"2019. december. 11. 16:09","title":"ATM-eket felrobbantó és kifosztó magyar–német bűnbandát kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester is. Itt a többi között áttárgyalják a főváros atlétikai vb-re szabott feltételeit, de a kormány is készül \"javaslatokkal\". Birtokunkba került az egyik kormányzati elképzelés. ","shortLead":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c315e019-2885-41ca-a0ca-73001cc596ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","timestamp":"2019. december. 12. 12:01","title":"Megszereztük a kormány egyik javaslatát, amit letesznek Karácsony elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e9add-eb74-42f5-bef3-9b1ddb6cea4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták a tengerben szerdán a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó emberek maradványait mintegy 30 kilométerre attól a helytől, ahol a légi irányítók elvesztették vele a kapcsolatot.","shortLead":"Megtalálták a tengerben szerdán a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó...","id":"20191212_Megtalaltak_a_lezuhant_chilei_repulogep_darabjait_es_az_utasok_maradvanyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33e9add-eb74-42f5-bef3-9b1ddb6cea4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc8b968-de36-447c-b7d1-707fb4ad35b1","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Megtalaltak_a_lezuhant_chilei_repulogep_darabjait_es_az_utasok_maradvanyait","timestamp":"2019. december. 12. 07:34","title":"Megtalálták a lezuhant chilei repülőgép darabjait és az utasok maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelenlegi polgármesternek, Mirkóczki Ádámnak „egy meglehetősen kellemetlen beszélgetése” volt a helyi esperessel.\r

\r

","shortLead":"A jelenlegi polgármesternek, Mirkóczki Ádámnak „egy meglehetősen kellemetlen beszélgetése” volt a helyi esperessel.\r

\r

","id":"20191212_Eger_korabbi_fideszes_polgarmestere_penzt_igert_egy_erdelyi_templomra_vegul_egy_forintot_sem_utalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cff5686-50c9-47f8-abe7-352cd95b507f","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Eger_korabbi_fideszes_polgarmestere_penzt_igert_egy_erdelyi_templomra_vegul_egy_forintot_sem_utalt","timestamp":"2019. december. 12. 21:29","title":"Eger korábbi fideszes polgármestere pénzt ígért egy erdélyi templomra, végül egy forintot sem utalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiskörei vízlépcsőnél közel 17 ezer négyzetméteres torlasz alakult ki.","shortLead":"A kiskörei vízlépcsőnél közel 17 ezer négyzetméteres torlasz alakult ki.","id":"20191211_Tizezer_tonna_hulladekot_es_uszadekfat_emeltek_ki_a_Tiszabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc84782-05f0-480d-980c-c1032ffd1adc","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Tizezer_tonna_hulladekot_es_uszadekfat_emeltek_ki_a_Tiszabol","timestamp":"2019. december. 11. 13:42","title":"Tízezer tonna hulladékot és uszadékfát emeltek ki a Tiszából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha az amerikai elnök betartja a szavát, és beveti a megígért szankciókat Kína ellen.","shortLead":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha...","id":"20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e77adfa-02f7-4401-bdc7-b9ca1ab60d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","timestamp":"2019. december. 12. 11:05","title":"Pár nap múlva eldől, ad-e egy nagy pofont a világgazdaságnak Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42c96fe-b155-4e84-a236-5328e917bae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestre keresnek egy vezető és egy kommunikációs állásra jelentkezőket havi 600–800 ezer forintos fizetésért.","shortLead":"Budapestre keresnek egy vezető és egy kommunikációs állásra jelentkezőket havi 600–800 ezer forintos fizetésért.","id":"20191212_Havi_800_ezerert_keres_a_Fidelitas_munkaerot_egy_titokzatos_allasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42c96fe-b155-4e84-a236-5328e917bae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadd75ef-6137-4261-a8de-3c0cf508252b","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Havi_800_ezerert_keres_a_Fidelitas_munkaerot_egy_titokzatos_allasokra","timestamp":"2019. december. 12. 09:07","title":"Havi 800 ezerért keres a Fidelitas munkaerőt titokzatos állásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","shortLead":"Akár egyből egy erőteljesebb fontgyengülés is jöhet, ha Jeremy Corbyn nyer – vélik elemzők.","id":"20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fcc175-c407-424c-a38d-172207bfcf25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Mi_lesz_a_fonttal_ha_Boris_Johnson_veszit","timestamp":"2019. december. 12. 12:34","title":"Mi lesz a fonttal, ha Boris Johnson veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]