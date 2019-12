Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","shortLead":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","id":"20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aee1cb2-85fa-47c0-8a7a-8223dd0fec05","keywords":null,"link":"/elet/20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","timestamp":"2019. december. 10. 17:52","title":"Mégsem lesz diplomája a 9 éves zsenigyereknek, otthagyta az egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","shortLead":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","id":"20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec42d2e-386f-4f51-b94a-73d7e4df8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","timestamp":"2019. december. 09. 19:07","title":"Egy japán rádiós fogta be először a magyar zsebműholdak jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni a maradványokat.","shortLead":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni...","id":"20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cbaf62-5560-46a4-bfd8-a629e1d264c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","timestamp":"2019. december. 11. 13:50","title":"Kibontják a mohácsi csatához kapcsolható tömegsírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzői magyarázatok szerint azért lett magas a novemberi infláció, mert egy évvel korábban beesett az üzemanyagok ára, ahhoz képest pedig tényleg nagy a drágulás. Az élelmiszerárak ugyanakkor valóban folyamatosan nőnek, és felfelé nyomják az inflációt.","shortLead":"Az elemzői magyarázatok szerint azért lett magas a novemberi infláció, mert egy évvel korábban beesett az üzemanyagok...","id":"20191210_aremelkedes_inflacio_uzemanyag_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60261a9-f4b7-4cfb-9ae3-1a29e02e7b8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_aremelkedes_inflacio_uzemanyag_elemzes","timestamp":"2019. december. 10. 14:46","title":"Egyetlen áruféle miatt lett ilyen kiugró a novemberi áremelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","shortLead":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","id":"20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d5927-2d5e-41dd-b126-a210eeeed475","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. december. 10. 09:33","title":"Több készülékéről is leváltja az Androidot a Huawei jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban. Razziájukról válogatásvideót készítettek, amelyben három percben 15 szabálytalanságot mutatnak meg.","shortLead":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban...","id":"20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612de864-05e2-4c06-92ef-3a163e50df7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Közlekedési pofátlan(tan)ítást végzett a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Fratesnél 2012-ben diagnosztizálták az ALS betegséget. 34 éves volt.","shortLead":"Peter Fratesnél 2012-ben diagnosztizálták az ALS betegséget. 34 éves volt.","id":"20191210_jeges_vodros_kihivas_ice_bucket_challenge_peter_frates_als_izomsorvadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d6fd4-51e8-445f-b154-3249980c520b","keywords":null,"link":"/elet/20191210_jeges_vodros_kihivas_ice_bucket_challenge_peter_frates_als_izomsorvadas","timestamp":"2019. december. 10. 17:10","title":"Meghalt az ember, aki elterjesztette a jeges vödrös kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. ","shortLead":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. ","id":"20191210_Orsi_Gergely_drogteszt_zsarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d31ceae-fa98-41ef-90f7-105e5672231c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Orsi_Gergely_drogteszt_zsarolas","timestamp":"2019. december. 10. 09:14","title":"Őrsi Gergely mindent tagad, és ha kell, a drogtesztet is vállalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]