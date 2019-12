Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie Fredriksson énekesnőtől. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. ","shortLead":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie...","id":"20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f56c-2e3d-44ce-9b66-34ed1810fdc2","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","timestamp":"2019. december. 10. 14:05","title":"A Roxette nemcsak a rendszerváltásba robbant be, hanem a szívünkbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","shortLead":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","id":"20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124472eb-7b47-44b8-9cc8-e9e029611fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","timestamp":"2019. december. 10. 14:40","title":"Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban. Razziájukról válogatásvideót készítettek, amelyben három percben 15 szabálytalanságot mutatnak meg.","shortLead":"A budapesti rendőrök hat napon keresztül, civil autókból ellenőrizték a szabálytalankodó autósokat a fővárosban...","id":"20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea5e949-0bc8-4604-9d8b-1d7d86d3965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612de864-05e2-4c06-92ef-3a163e50df7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_rendorseg_kozlekedes_szabalytalansag","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Közlekedési pofátlan(tan)ítást végzett a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője ezúttal a Kickstarter felé fordult, hogy megnézzék, milyen furcsaságokat találni a platformon. És még a saját ötletükkel is előálltak.","shortLead":"Az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője ezúttal a Kickstarter felé fordult, hogy megnézzék, milyen...","id":"20191208_orultech_teches_podcast_kickstarter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35cab35-e0dd-479b-b467-ad4bfbb08bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_orultech_teches_podcast_kickstarter","timestamp":"2019. december. 08. 22:03","title":"Podcast: A macskanyaló fésűtől a harmadik világháborúig – ezek a legfurcsább Kickstarter-projektek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdebbb18-6bfd-469b-bb1f-3dd0df55af91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyei jogú város polgármestere csatlakozott az új szövetséghez.","shortLead":"Tíz megyei jogú város polgármestere csatlakozott az új szövetséghez.","id":"20191209_ellenzeki_polgarmesterek_botka_laszlo_marki_zay_peter_mirkoczi_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdebbb18-6bfd-469b-bb1f-3dd0df55af91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798e33d0-cabe-4397-8e8d-2134d3e11fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_ellenzeki_polgarmesterek_botka_laszlo_marki_zay_peter_mirkoczi_adam","timestamp":"2019. december. 09. 15:23","title":"Összeállt Márki-Zay, Botka és Mirkóczki, együtt küzdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Veszélyezteti-e a diplomás fiatalok kivándorlása a német gazdaság jövőjét? – erről bontakozik ki vita Európa legerősebb országában, ahol mind többen tartanak attól, hogy Németország lemarad a globális versenyben elsősorban az Egyesült Államok és Kína mögött. ","shortLead":"Veszélyezteti-e a diplomás fiatalok kivándorlása a német gazdaság jövőjét? – erről bontakozik ki vita Európa legerősebb...","id":"20191210_Tobb_mint_felmillio_jolkepzett_embert_vesztettunk__a_nemeteket_is_sujtja_az_elvandorlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be6ef50-7b95-43fb-818d-7ab0f9165204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_Tobb_mint_felmillio_jolkepzett_embert_vesztettunk__a_nemeteket_is_sujtja_az_elvandorlas","timestamp":"2019. december. 10. 07:20","title":"“Több mint félmillió jól képzett embert vesztettünk” – a németeket is sújtja az elvándorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8150ec98-661a-4ee5-8f9e-106bba0a41e3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Végigkövethetjük a Recirquel újcirkusztársulat tagjait az utolsó próbákon, és átélhetjük a nagy előadás előtti feszült pillanatokat. Mi ez a cirkusz? – befejező rész. ","shortLead":"Végigkövethetjük a Recirquel újcirkusztársulat tagjait az utolsó próbákon, és átélhetjük a nagy előadás előtti feszült...","id":"20191210_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8150ec98-661a-4ee5-8f9e-106bba0a41e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcde8e4-eee3-47ec-b3ae-a5fcab81fd8f","keywords":null,"link":"/360/20191210_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 10. 19:00","title":"Doku360: \"Olyat szeretnék mutatni, amiről az emberek nem hitték, hogy lehetséges\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","shortLead":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","id":"20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ff2dc4-e51f-4a64-9fed-0ad3a01950ca","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","timestamp":"2019. december. 09. 11:47","title":"Kanye West ezüstre festve adta elő második bibliai témájú operáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]