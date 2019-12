Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1278e3d-9f25-4675-96da-700afb379f18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra jelölt művész az egyik Madonna klipben is emlékezeteset alakított. ","shortLead":"Az Oscar-díjra jelölt művész az egyik Madonna klipben is emlékezeteset alakított. ","id":"20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1278e3d-9f25-4675-96da-700afb379f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52a0173-2722-4155-983e-ce9151c5d652","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","timestamp":"2019. december. 13. 18:08","title":"Meghalt Danny Aiello, a Szemet szemért és a Keresztapa II színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","shortLead":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","id":"20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd469eef-d2cd-4d36-a6a0-e41656ade425","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","timestamp":"2019. december. 14. 08:40","title":"Egy sas megpróbált elkapni egy polipot, de nagyon megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c922fd9-2201-49f0-8230-a15214d324a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Körbezárták a szerbiai köztelevízió belgrádi székházát az ellenzéki tüntetők, akik szerint az állami televízió és rádió már évek óta eltorzítja a valóságot, és nem tesz eleget tájékoztatási feladatainak.","shortLead":"Körbezárták a szerbiai köztelevízió belgrádi székházát az ellenzéki tüntetők, akik szerint az állami televízió és rádió...","id":"20191213_Blokad_ala_vette_az_ellenzek_a_szerb_koztevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c922fd9-2201-49f0-8230-a15214d324a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc72f6e-05d9-41e6-b8bd-cfdda81236e2","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Blokad_ala_vette_az_ellenzek_a_szerb_koztevet","timestamp":"2019. december. 13. 13:58","title":"Blokád alá vette az ellenzék a szerb köztévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","id":"20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6955a982-ca95-4004-bcc0-9538efbfc5fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","timestamp":"2019. december. 13. 06:41","title":"Így kel életre a 480 km/h végsebességű új hiperautó motorja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d02c50-0eba-483a-b23b-6bb699637a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 27. és február 2. között a Cinema City Aréna moziban hatodik alkalommal rendezik meg BIDF-et, a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált, a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egészestés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyarországi ünnepét és versenyét.



","shortLead":"Január 27. és február 2. között a Cinema City Aréna moziban hatodik alkalommal rendezik meg BIDF-et, a Budapest...","id":"20191213_Oscarra_nevezett_filmmel_indul_a_BIDF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d02c50-0eba-483a-b23b-6bb699637a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585d804a-980b-4a99-ade0-6a61f1c45969","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Oscarra_nevezett_filmmel_indul_a_BIDF","timestamp":"2019. december. 13. 20:35","title":"Oscarra nevezett filmmel indul a BIDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9d9b6-1526-425b-b3bd-a4241e593bae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közös vagyonkezelő céget alapított két régi üzlettárs, Vida József, az egyesített Takarékbank fővezére és Gál Miklós, a Mészáros-birodalom tőzsdei vállalatának, az Opus Globalnak a vezérigazgatója. ","shortLead":"Közös vagyonkezelő céget alapított két régi üzlettárs, Vida József, az egyesített Takarékbank fővezére és Gál Miklós...","id":"201950_arthur_bergmann_epitoipari_holding_vida_ujabb_uzletagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c9d9b6-1526-425b-b3bd-a4241e593bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4341e76-d935-4216-91ba-cd8e732caff5","keywords":null,"link":"/360/201950_arthur_bergmann_epitoipari_holding_vida_ujabb_uzletagban","timestamp":"2019. december. 13. 10:00","title":"Lassan nincs olyan üzletág, amelyben ne lenne játékos a TV2 tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2a3177-db4a-4a90-a6f9-12929d953018","c_author":"Cetelem","category":"brandcontent","description":"A stressz ellen a tervezést hívjuk segítségül és az űrfilmekből ismert visszaszámolási módszert, hogy a karácsony elstartolása előtt a megfelelő időpontokban, tervszerűen végig mehessünk az ellenőrzőlistán.","shortLead":"A stressz ellen a tervezést hívjuk segítségül és az űrfilmekből ismert visszaszámolási módszert, hogy a karácsony...","id":"20191213_Visszaszamlalas_karacsonyig_pipaljuk_ki_konnyeden_felkeszulest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2a3177-db4a-4a90-a6f9-12929d953018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c580dc3-10c9-4520-b7e4-ce2732c22438","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_Visszaszamlalas_karacsonyig_pipaljuk_ki_konnyeden_felkeszulest","timestamp":"2019. december. 13. 17:30","title":"Visszaszámlálás karácsonyig: pipáljuk ki könnyedén felkészülést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek Kairótól nyugatra, a gízai piramisok szomszédságában – jelentette be a héten az észak-afrikai ország régészeti minisztériuma.","shortLead":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek...","id":"20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6e9704-e626-4768-92f0-34cd8b4c58ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","timestamp":"2019. december. 13. 18:03","title":"Megtalálták a 3300 éve élt, legendás II. Ramszesz fáraó 105 centis szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]