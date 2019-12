Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. A köztársasági elnök Nick Vujicic szerb származású amerikai lelkipásztor budapesti látogatásáról is beszélt.","shortLead":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. A köztársasági elnök Nick Vujicic szerb...","id":"20191217_Ader_Lehet_hogy_Isten_nem_reszesiti_az_embereket_minden_csodaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a345441-c187-4192-b145-8d725d71a17b","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Ader_Lehet_hogy_Isten_nem_reszesiti_az_embereket_minden_csodaban","timestamp":"2019. december. 17. 14:32","title":"Áder: Lehet, hogy Isten nem részesíti az embereket minden csodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Túl lassan alakul át a világ járműgyártásában meghatározó szerepet játszó német autóipar, s ennek következményeit a vele együttműködő országok is kénytelenek lesznek viselni.","shortLead":"Túl lassan alakul át a világ járműgyártásában meghatározó szerepet játszó német autóipar, s ennek következményeit...","id":"201949__lassulo_nemet_autoipar__elteto_kina__magyar_mellekhatasok__oriasgondok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83add9b-de9d-4448-9fa3-84f733de20bb","keywords":null,"link":"/360/201949__lassulo_nemet_autoipar__elteto_kina__magyar_mellekhatasok__oriasgondok","timestamp":"2019. december. 18. 07:00","title":"Magyarország is megérzi, ha a német autógyártók nem taposnak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","shortLead":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","id":"20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec7e64-b632-45ab-994f-2516f9fc99bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. december. 17. 12:48","title":"A dolgozni vágyó fiataloknak ígért nagyokat Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045c15b0-8c31-44b6-9104-c488b8a78ae5","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember produktív időszaka mindössze két óra 48 perc egy nap. Íme, néhány tipp, hogyan hozd ki ebből a rövidke időből a legtöbbet. 185 millió munkaóra analíziséből egy kutatás arra a következtetésre jutott, hogy átlagosan két órát és 48 percet vagyunk produktívak egy nap. ","shortLead":"A legtöbb ember produktív időszaka mindössze két óra 48 perc egy nap. Íme, néhány tipp, hogyan hozd ki ebből a rövidke...","id":"20191218_5_tipp_hogyan_ess_tul_gyorsan_a_munka_nehezen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=045c15b0-8c31-44b6-9104-c488b8a78ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f261d22f-e82f-4dbd-b979-a686a1db3ec2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_5_tipp_hogyan_ess_tul_gyorsan_a_munka_nehezen","timestamp":"2019. december. 18. 15:00","title":"5 tipp, hogyan ess túl gyorsan a munka nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető galériájában, a White Cube Galleryben rendezett, komoly nemzetközi visszhangot kiváltott kiállításai után most idehaza is látható egy Maurer Dóra-kiállítás, amelyen a kortárs hazai képzőművészet egyik legismertebb mesterének utóbbi években született munkái szerepelnek.","shortLead":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető...","id":"201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780eb35-780e-49d6-ac33-7a69d67217e4","keywords":null,"link":"/360/201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","timestamp":"2019. december. 17. 12:00","title":"Ahogy tetszik: Maurer Dóra művei a nézők szeme előtt \"születnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha nem értjük meg, mi okozza a pusztulásukat.","shortLead":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha...","id":"20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7fedfa-a107-48d3-82c1-61720e22667f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","timestamp":"2019. december. 17. 19:03","title":"Vészesen pusztulnak a rovarok, a tudósok egyelőre nem értik, hogy mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Életre keltette a francia szakszervezeteket a tervezett nyugdíjreform. Az elnöki ciklusa második felére készülő Emmanuel Macron újraválasztási esélyeit is meghatározhatja, tud-e sikeres választ adni a második hete tartó tiltakozásokra.","shortLead":"Életre keltette a francia szakszervezeteket a tervezett nyugdíjreform. Az elnöki ciklusa második felére készülő...","id":"201950__francia_nyugdijreform__sztrajkok__macron_remenye__megelozo_csapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567c3b70-889b-4a9b-8e1e-9cc8162d4a25","keywords":null,"link":"/360/201950__francia_nyugdijreform__sztrajkok__macron_remenye__megelozo_csapas","timestamp":"2019. december. 18. 13:00","title":"Macron feladta magának a leckét, a franciák nem adják a kedvezményes nyugdíjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]