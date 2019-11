Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik Erzsébetvárosban szórakozni”. ","shortLead":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik...","id":"20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a8985d-e5f3-4061-82f2-4157757bbaf7","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. november. 25. 14:35","title":"Különösen hangzó indoklással vezetnék be az éjféli zárórát a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív osztály. ","shortLead":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív...","id":"20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233313b4-063d-4918-867b-65b64f8b6d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 26. 09:14","title":"Nincs dolgozó, részben leállt az intenzív osztály Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület vadászati kiállítótermének épp abban az évben kell elkészülnie, amikor Magyarország vadászati kiállítást rendez.","shortLead":"Az épület vadászati kiállítótermének épp abban az évben kell elkészülnie, amikor Magyarország vadászati kiállítást...","id":"20191125_Tiborcz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e3905-990b-4922-b5a4-2295c4f13fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Tiborcz","timestamp":"2019. november. 25. 12:53","title":"Tiborczék aprópénzért vették meg, most közpénzmilliárdokból újítják fel a bodajki kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","shortLead":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","id":"20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679c34-044c-475a-8a99-2bc0130476df","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","timestamp":"2019. november. 26. 08:46","title":"Több pap hallássérült gyerekeket bántalmazott Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek nagy része megelőzhető lett volna.","shortLead":"A balesetek nagy része megelőzhető lett volna.","id":"20191124_A_rendorseg_horror_tetris_challangeel_figyelmezteti_az_autosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3143ea7-cdfb-4de3-a455-cb9de24766ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_A_rendorseg_horror_tetris_challangeel_figyelmezteti_az_autosokat","timestamp":"2019. november. 24. 21:59","title":"A rendőrség horror tetris challenge-dzsel figyelmezteti az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","shortLead":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","id":"20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf35c16-55d8-405a-bec6-b6df2b63d7e4","keywords":null,"link":"/sport/20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","timestamp":"2019. november. 25. 14:50","title":"Villámgyorsan talált magának új edzőt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","shortLead":"A buszok átlagosan és darabonként 225 kilométert tettek meg idén, és havonta 1,4 helyszínre sem jutottak el.","id":"20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e7bbb5-cd2c-47fc-9481-514670244a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fce7d85-41fc-4dfa-82c4-fd30e7c88928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_szurobusz_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_egeszsegugy_szurovizsgalat","timestamp":"2019. november. 25. 17:52","title":"Alig használják a darabonként százmillióért vett szűrőbuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak megfelelni a gyártók. Ki jobban, ki kevésbé teszi elektromossá autóit, ez pedig különböző előnyökkel és hátrányokkal járhat.","shortLead":"Nyakunkon a minden korábbinál szigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási norma, amelynek csak villanyosítással tudnak...","id":"20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537b7071-35bc-4578-9e7f-c4326933b0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_hibrid_1x1_elonyei_technologia_tortenete_tipusai_mild_plugin","timestamp":"2019. november. 25. 12:00","title":"Hibrid 1x1? Mitől és mennyire hibrid egy autó? Melyik típusnak mi az előnye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]