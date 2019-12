Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d25201dd-ec4e-48a2-9b25-a01221882886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadszor is beiktatták Polt Pétert legfőbb ügyésznek.","shortLead":"Harmadszor is beiktatták Polt Pétert legfőbb ügyésznek.","id":"20191217_polt_peter_legfobb_ugyesz_ugyeszseg_kover_laszlo_beiktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d25201dd-ec4e-48a2-9b25-a01221882886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7412ea8c-9847-4b95-9f11-6a2c1f4b7084","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_polt_peter_legfobb_ugyesz_ugyeszseg_kover_laszlo_beiktatas","timestamp":"2019. december. 17. 12:37","title":"Polt a nagy elődöt idézte: Az ügyész jutalma a kötelesség lelkiismeretes kielégítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések, erőszak és pedopornográfia jogi dokumentációjára vonatkozó legmagasabb szintű titkosítást. Így már hozzájuk férhetnek a hatóságok. \r

\r

","shortLead":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések...","id":"20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd769f2-2dc4-4f2d-9e5a-51f60ef4f10e","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","timestamp":"2019. december. 17. 17:56","title":"Ferenc pápa döntött: már nem titkosak a pedofil papok aktái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a budapesti Teve utcában zajló épületfelújítás következtében sérültek a Telenor hálózatát kiszolgáló gerinchálózati komponensek – közölte a szolgáltató.","shortLead":"Egy, a budapesti Teve utcában zajló épületfelújítás következtében sérültek a Telenor hálózatát kiszolgáló...","id":"20191218_telenor_nincs_terero_mobilhalozat_budapest_2019_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c567-0cd0-4a6e-a60d-2c30f6d29be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_telenor_nincs_terero_mobilhalozat_budapest_2019_december","timestamp":"2019. december. 18. 11:28","title":"Nincs térerő: kiesett a Telenor hálózata Budapest egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","shortLead":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","id":"20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27833a2-9cc7-4b0a-b301-311b67fd7ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","timestamp":"2019. december. 17. 12:33","title":"Csőtörés miatt nem volt betegellátás három pécsi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályán tett feljelentést. ","shortLead":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni...","id":"201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a0b21-e695-4b4a-98df-1852995ca5f8","keywords":null,"link":"/itthon/201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","timestamp":"2019. december. 18. 12:34","title":" Hadházy szerint milliókért tartottak álképzéseket, a rendőrség szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","shortLead":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","id":"20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41897ed3-4c9d-44d2-9a26-b180e20d0d99","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. december. 19. 10:21","title":"Sodrófával, kalapáccsal, vascsővel vertek össze több embert Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű exobolygó és csillaga hivatalosan is magyar nevet kapott. ","shortLead":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű...","id":"20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf16138-d707-4021-9ef6-45dc707ec8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","timestamp":"2019. december. 17. 16:21","title":"Már Hunor és Magor is ott van a Herkules csillagképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","shortLead":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","id":"20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8a7450-d1a3-472f-992c-bc1a7fc6d137","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","timestamp":"2019. december. 17. 15:37","title":"Második nekifutásra sikerült a Fidesznek megemelni a bírók és ügyészek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]