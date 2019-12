Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c112a321-1b68-4296-b45f-b9b20000b4c1","c_author":"Balkányi Nóra","category":"kultura","description":"A keresztény könnyűzene népszerűség szempontjából hasonlít a többi zenei szubkultúrához: a célcsoporton kívül nem nagyon hallanak róla az emberek. A kormány viszont meglátta benne a Kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzésének eszközét. A műfaj hobbi-amatőr jellegét pedig ma már egy elismerés – a Szikra-díj – is ellensúlyozza. ","shortLead":"A keresztény könnyűzene népszerűség szempontjából hasonlít a többi zenei szubkultúrához: a célcsoporton kívül nem...","id":"20191217_Mennyit_er_a_kormanynak_a_zene_ha_kereszteny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c112a321-1b68-4296-b45f-b9b20000b4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb09171-9992-4069-9391-bdd36871fab4","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Mennyit_er_a_kormanynak_a_zene_ha_kereszteny","timestamp":"2019. december. 17. 20:00","title":"Mennyit ér a kormánynak a zene, ha keresztény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető galériájában, a White Cube Galleryben rendezett, komoly nemzetközi visszhangot kiváltott kiállításai után most idehaza is látható egy Maurer Dóra-kiállítás, amelyen a kortárs hazai képzőművészet egyik legismertebb mesterének utóbbi években született munkái szerepelnek.","shortLead":"A kortárs művészet legfontosabb európai kiállítóhelyén, a londoni Tate Modernben és a brit főváros egyik vezető...","id":"201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780eb35-780e-49d6-ac33-7a69d67217e4","keywords":null,"link":"/360/201950_tarlat__ujra_itthon_maurer_dora_ahogy_tetszik","timestamp":"2019. december. 17. 12:00","title":"Ahogy tetszik: Maurer Dóra művei a nézők szeme előtt \"születnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette a táblát.","shortLead":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette...","id":"20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c994dbc-67c4-4d9d-8571-aa8d4233ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","timestamp":"2019. december. 17. 19:16","title":"Politikai nyomásra szüntethették meg egy veszprémi gimnáziumban a gendersemleges wc-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","shortLead":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","id":"20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abcf80-5281-4034-add2-3c950aa08395","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","timestamp":"2019. december. 17. 11:21","title":"Jávorszarvasteszt: így teljesít az új VW Passat kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5b8ae2-01f2-4297-81d8-9ba61c1402fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marques Brownlee youtuber minden évben elkészíti kamerás vaktesztjét, amely során a felhasználóknak saját szemükre hagyatkozva kell eldönteniük, melyik fotó a szebb, élesebb, egyszóval: jobb. A videós idén 16 készüléket eresztett egymásnak.","shortLead":"Marques Brownlee youtuber minden évben elkészíti kamerás vaktesztjét, amely során a felhasználóknak saját szemükre...","id":"20191218_iphone_11_pro_kamerateszt_vakteszt_marques_brownlee_mkbhd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5b8ae2-01f2-4297-81d8-9ba61c1402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4823bd-5621-45a7-8e78-1e6d7aef59fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_iphone_11_pro_kamerateszt_vakteszt_marques_brownlee_mkbhd","timestamp":"2019. december. 18. 09:03","title":"Az új iPhone már az első körben csúnyán elvérzett az év legérdekesebb kameratesztjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google kijavította a Chrome 79 adattörlő hibáját, így mostantól újra elérhető lett a frissítés az androidos felhasználók számára.","shortLead":"A jelek szerint a Google kijavította a Chrome 79 adattörlő hibáját, így mostantól újra elérhető lett a frissítés...","id":"20191218_android_google_chrome_79_bongeszo_frissitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d8f64f-c41a-41c2-baca-f7cadb3faf45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_android_google_chrome_79_bongeszo_frissitese","timestamp":"2019. december. 18. 09:33","title":"Androidos? Akkor örülni fog a Google hírének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Véget ért az december az ENSZ 25. Klímavédelmi Konferenciája, sarkalatos pontokban azonban még mindig nem született megállapodás, holott évtizedek óta figyelmeztetnek a klímaváltozás hatásaira a kutatók, akik az utóbbi időben már klímakatasztrófáról beszélnek, és a korábbiaknál gyorsabb lépéseket sürgetnek.","shortLead":"Véget ért az december az ENSZ 25. Klímavédelmi Konferenciája, sarkalatos pontokban azonban még mindig nem született...","id":"20191216_madridi_klimacsucs_ensz_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfc2f7-c654-4da9-a467-f34317361c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_madridi_klimacsucs_ensz_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 16. 18:30","title":"Az elszalasztott lehetőség: semmire nem jutottak a madridi klímacsúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített, amelyben bárki összevetheti lakhelyét a világ legszennyezettebb városainak levegőjével.","shortLead":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített...","id":"20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d095ae-1eee-44c2-afa2-28851797aeba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","timestamp":"2019. december. 18. 08:03","title":"Itt megnézheti, melyik magyar városban mennyire tiszta vagy rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]