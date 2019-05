Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","shortLead":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","id":"20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d926bd-5977-46b3-b4fb-a3dcf08f2ade","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","timestamp":"2019. május. 29. 11:20","title":"Dilettáns tervek miatt nyúlna a Hadrianus-palotához a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének szegedi házfelújításáról.","shortLead":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének...","id":"20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fa24aa-7c56-4e59-af86-51cfb9883545","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","timestamp":"2019. május. 29. 16:53","title":"Újabb pert nyert Ujhelyi, a Lokál sem mondott róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae7b18b-00d3-4579-b74f-a01d047f90ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap úgy tudja, átszervezéssel magyarázták a lépést, pontosabban azzal, hogy a Délmagyarország a Mediaworkshöz hasonló rendszerben fog tovább működni. ","shortLead":"A lap úgy tudja, átszervezéssel magyarázták a lépést, pontosabban azzal, hogy a Délmagyarország a Mediaworkshöz hasonló...","id":"20190528_Atlatszo_Delmagyarorszag_lap_tavozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae7b18b-00d3-4579-b74f-a01d047f90ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c01ec-838a-45e6-a995-fa7c74a7eec8","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Atlatszo_Delmagyarorszag_lap_tavozas","timestamp":"2019. május. 28. 15:24","title":"Átlátszó: Elküldtek három kulcsembert a Délmagyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HVG az állami vagyonkezelőtől kérte ki a listát.","shortLead":"A HVG az állami vagyonkezelőtől kérte ki a listát.","id":"20190529_Allami_kiarusitas_haveri_mazsolazas_mutatjuk_kikhez_kerultek_az_ertekes_fovarosi_ingatlanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24d0c4e-30f5-421d-bf04-1a19137c00b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190529_Allami_kiarusitas_haveri_mazsolazas_mutatjuk_kikhez_kerultek_az_ertekes_fovarosi_ingatlanok","timestamp":"2019. május. 29. 11:28","title":"Állami kiárusítás, haveri mazsolázás: mutatjuk, kikhez kerültek az értékes fővárosi ingatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott jelentését. Az nem merült fel, hogy Donald Trump ellen vádat emeljenek, de nem is lehet azt mondani, hogy nem bűnös – tette hozzá.","shortLead":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott...","id":"20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe0d32c-87f3-4edc-95aa-6e094a89bded","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","timestamp":"2019. május. 29. 17:32","title":"Mueller: \"Ha biztosak lettünk volna, hogy az elnök nem követett el bűncselekményt, leírtuk volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összeültek az uniós állam- és kormányfők, hogy leosszák a lapokat. EP-képviselő lett az olasz politika nagy öregje, Silvio Berlusconi is, aki a fejébe vette, az Európai Néppártban tartja Orbánt.","shortLead":"Összeültek az uniós állam- és kormányfők, hogy leosszák a lapokat. EP-képviselő lett az olasz politika nagy öregje...","id":"20190529_Berlusconi_meggyozne_Orbant_maradjon_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a510d2-f458-4bbe-835b-ce0b063b7393","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Berlusconi_meggyozne_Orbant_maradjon_a_Neppartban","timestamp":"2019. május. 29. 08:55","title":"Berlusconi meggyőzné Orbánt, maradjon a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek elöregedése is szerepet játszott. A villamosok átlagéletkora például majdnem 35 év. A cég emiatt jóval kevesebb szolgáltatási díjat kapott a kelleténél. 2019-re 15 milliárd forintos veszteséget várnak.","shortLead":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek...","id":"20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da92a1b-0a79-40fb-9a4c-8f9dea27a173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","timestamp":"2019. május. 29. 11:45","title":"Segélykiáltással ér fel a BKV éves jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","shortLead":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","id":"20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e874d-2c5e-4bb9-8f16-0c50da9d5873","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","timestamp":"2019. május. 28. 14:28","title":"Elítélték a cégvezetőket, akik új gépekre vettek fel EU-pénzt, majd átfestették a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]