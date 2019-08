Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d09b0bf-91fe-4f95-be04-c68707ee0084","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technopánik után és helyett végre üljünk neki, és gondoljuk át, tanuljuk meg, hogyan éljünk együtt az okostelefonunkkal a jövőben.","shortLead":"Technopánik után és helyett végre üljünk neki, és gondoljuk át, tanuljuk meg, hogyan éljünk együtt az okostelefonunkkal...","id":"20190817_Igy_alakitanak_at_minket_a_kepernyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d09b0bf-91fe-4f95-be04-c68707ee0084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ed273-04bc-4d95-a936-6cbc0538a6c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190817_Igy_alakitanak_at_minket_a_kepernyok","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:15","title":"Így alakítanak át minket a képernyők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél jóval \"igazsásgosabb\" lett az a mesterséges intelligencián alapuló mammográfiai vizsgálat, amit a Massachusettsi Műszaki Egyetem szakemberei dolgoztak ki.","shortLead":"Az eddiginél jóval \"igazsásgosabb\" lett az a mesterséges intelligencián alapuló mammográfiai vizsgálat, amit...","id":"20190817_emlorak_mellrak_kialakulasa_diagnozis_mit_mesterseges_ingelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488b38bb-cb07-464f-a0a3-db79e83f7969","keywords":null,"link":"/tudomany/20190817_emlorak_mellrak_kialakulasa_diagnozis_mit_mesterseges_ingelligencia","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:03","title":"Ez a mesterséges intelligencia 5 évvel korábban jelezheti a mellrák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány támogatására. A hatalom hálásan köszöni, és pénzeli a befolyásos pap szívügyét, a hőforrások hasznosítását Torun városának környékén.","shortLead":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány...","id":"20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9782e0c-c067-4e9b-8123-9e1cb8664cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:30","title":"Lengyelországban is jól fekszik a hatalomnál az, aki kormánypárti médiát működtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát. A kontinens többi állama még habozik, Magyarország egyelőre nem hallgat a hívó szóra.","shortLead":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát...","id":"201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0585acc8-cceb-404a-bea9-ede6c9742716","keywords":null,"link":"/elet/201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:00","title":"Európát megcsapja a marihuána füstje, de a magyarok legfeljebb átvitt értelemben fognak szívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezután magával is végzett.","shortLead":"Ezután magával is végzett.","id":"20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9a703-9f13-4e1f-bdf5-2bc52dbe70e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:53","title":"Kiirtotta családját egy orosz tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1803455b-039b-4143-829a-499421067761","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem minden rossz, ami új, csak azért, mert más, mint amilyen a saját gyerekkorunkban volt. Napjaink hipergyors technológiai környezetében érdemes észben tartani, hogy - mint minden másban - itt is a mértékletesség az üdvözítő út. ","shortLead":"Nem minden rossz, ami új, csak azért, mert más, mint amilyen a saját gyerekkorunkban volt. Napjaink hipergyors...","id":"20190818_Regen_tenyleg_minden_jobb_volt_Avagy_miert_erdemes_csinjan_banni_a_nosztalgiaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1803455b-039b-4143-829a-499421067761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f3736e-e148-4054-a403-9fba94ce6fe0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190818_Regen_tenyleg_minden_jobb_volt_Avagy_miert_erdemes_csinjan_banni_a_nosztalgiaval","timestamp":"2019. augusztus. 18. 19:15","title":"Régen tényleg minden jobb volt? Avagy miért érdemes csínján bánni a nosztalgiával...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","shortLead":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","id":"20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237bc79c-c5d9-4935-a91d-1ee70017dcc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:37","title":"Állati maradványoktól bűzlik Rákospalotán egy erdős rész, a hatóságok tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magától \"hazatalál\" az az e-roller, melyet a kínai tulajdonba került Segway pénteken mutatott be.","shortLead":"Magától \"hazatalál\" az az e-roller, melyet a kínai tulajdonba került Segway pénteken mutatott be.","id":"20190817_A_kinaiak_kitalaltak_egy_megoldast_arra_hogy_ne_legyenek_tele_a_varosok_szertehagyott_elektromos_rollerekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904ecfc7-4461-4b1e-9436-92b6f945f611","keywords":null,"link":"/tudomany/20190817_A_kinaiak_kitalaltak_egy_megoldast_arra_hogy_ne_legyenek_tele_a_varosok_szertehagyott_elektromos_rollerekkel","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:10","title":"A kínaiak kitaláltak egy megoldást arra, hogy ne legyenek tele a városok szertehagyott elektromos rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]