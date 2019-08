Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni Magyarországra.","shortLead":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni...","id":"20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feaacac-5f34-47b5-a942-5bbb9c14443a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:57","title":"Mostantól Magyarországra is szállít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e4fe8f-8e73-489e-8486-88a156e0aac7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valter Attila nyerte az utolsó szakaszt Tour de l'Avenir nevű országúti kerékpáros versenyen.","shortLead":"Valter Attila nyerte az utolsó szakaszt Tour de l'Avenir nevű országúti kerékpáros versenyen.","id":"20190824_Valter_Attila_szakaszt_nyert_a_fiatalok_Tourjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e4fe8f-8e73-489e-8486-88a156e0aac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c915988-4125-4f7f-9087-ed4bd2f73ddf","keywords":null,"link":"/sport/20190824_Valter_Attila_szakaszt_nyert_a_fiatalok_Tourjan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 17:48","title":"Valter Attila szakaszt nyert a fiatalok Tourján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mindenkinek csak ártanak.","shortLead":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról...","id":"20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf83038-9fe4-4f63-a16b-4b9fba4ebfa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:46","title":"Macron: a kereskedelmi háborúk senkinek sem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35c760f-384c-4a5d-bdc5-dbc6e5654425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Botka Lászlót támogató szervezet bőszen árulózza az indulását bejelentő Lauer Istvánt.","shortLead":"A Botka Lászlót támogató szervezet bőszen árulózza az indulását bejelentő Lauer Istvánt.","id":"20190824_Vidaman_indult_Botka_kampanya_az_ellene_indulo_szocialistarol_viszont_nem_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35c760f-384c-4a5d-bdc5-dbc6e5654425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca63e58-7ff6-45fa-b0dd-2db5b0b8c265","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Vidaman_indult_Botka_kampanya_az_ellene_indulo_szocialistarol_viszont_nem_beszel","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:53","title":"Vidáman indult Botka kampánya, az ellene induló szocialistáról viszont nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","shortLead":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","id":"20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ed5d1-8c49-4193-a864-9d98ea8737cc","keywords":null,"link":"/elet/20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:59","title":"37 éves, évtizedek óta fogságban él, 137 tagú család tagja, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8504d96c-9d55-4011-bfb3-72fe442ecb62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnügyi, bűnmegelőzési és idegenrendészeti akciót tartottak pénteken az V., a VI. és a VII. kerületben.","shortLead":"Bűnügyi, bűnmegelőzési és idegenrendészeti akciót tartottak pénteken az V., a VI. és a VII. kerületben.","id":"20190824_A_fovarosban_razziazott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8504d96c-9d55-4011-bfb3-72fe442ecb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f54f67-30c2-4a2b-937b-c94a7514faa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_fovarosban_razziazott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:05","title":"Három kerületben razziázott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt; újra vitáznak, kell-e bojkottálni a pálmaolajat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt...","id":"20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3225db1-2288-474e-be93-b17a9185814e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:00","title":"És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]