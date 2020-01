Bár a kormány azt ígérte, hogy január elsejétől ingyenessé teszik a lombikprogramnál alkalmazott gyógyszereket és beavatkozásokat, az érintettek január első munkanapján mégis csak a tavalyi támogatás szerint tudták felíratni és megvásárolni a gyógyszereket – adta hírül az ATV Híradója.

A műsorban több meddőségi centrumot is megkerestek, de mindenhol azt mondták, hogy eddig nem kaptak tájékoztatást arról, mely hormonkészítmények támogatása változik, és hogy a gyógyszereket milyen támogatással kell felírniuk.

Mint azt mi is megírtuk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma december 19-én jelentette be, hogy január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások. Ezzel kapcsolatban a hvg.hu is több kérdést feltett a minisztériumnak, de választ még mindig nem kaptunk.

Az ATV felhívott több olyan intézményt, ahol lombikbébi kezelést végeznek, és arra voltak kíváncsiak, kiállítanak-e már olyan receptet, amely a teljes támogatást tartalmazza. Kivétel nélkül mindenhol elutasító választ kaptak. A legtöbb helyen azt mondták, hogy még ők sem tudnak semmit a szabályozásról, arról, hogy a támogatás melyik hormonkészítményeket érinti, vagyis az orvos mit írhat fel teljes támogatással és mit támogatás nélkül.

Magyarországon mintegy 150 ezer pár küzd meddőségi problémákkal. Nekik az állam az első öt lombikkezelést támogatja, de a kiváltandó készítményekre eddig nem volt teljes támogatás. A hormonkezelés jelenlegi ára 100-150 ezer forint.

Az ATV szerint ráadásul ezután is lesz olyan hormoninjekció, amely nem kerül be az államilag támogatott rendszerbe.