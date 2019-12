Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé, ehhez azonban hat magánintézményt államosítottak. A rendelkezés körül még rengeteg a kérdés, és az sem világos, hogy az egyébként is túlterhelt rendszer miért lesz attól jobb, ha teljesen a kormány irányítása alá került.

„Tudtuk, sejtettük, de fogalmunk sincs róla, mi a szándékuk” – így reagáltak a hvg.hu által megkeresett meddőségi szakemberek arra a bejelentésre, hogy hat centrumot állami kézbe venne a kormány.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az alábbi szolgáltatók érintettek:

a budapesti székhelyű Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgálató Kft.,

a szintén budapesti székhelyű Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.,

a szegedi székhelyű Kaáli REK Reprodukciós Központ Kft.,

a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (ami szintén a Kaáli Intézethez tartozik),

a budapesti Várandós Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

és a szintén fővárosi Sterilitas Egészségügyi Ellátó Kft. (utóbbi kettő székhely alapján a Dévai Intézet.)

Az intézkedéssel így mindössze három olyan intézmény marad az országban, ami eddig is és ezután is teljesen magánkézben lesz: a Róbert Magánkórház meddőségi centruma, a Reprosys és a Versys magánklinika. Az egészbiztosítással rendelkező pácienseknek itt is jár részben gyógyszertámogatás, de a vizsgálatokat és a lombikkezelést saját zsebből kell fizetniük. A szolgáltatást általában azok veszik igénybe, akik vagy nem akarják alávetni magukat az állami rendszernek, a várólistáknak, és meg is tudják fizetni az árát, vagy pedig azok, akik kimerítették a tb-támogatással járó öt alkalmat, de még nem adták fel, hogy gyerekük legyen.

© AFP / A. Noor

A központosítás mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára más módosításokat is bejelentett. Novák Katalin sajtótájékoztatóján elmondta:

január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások.

Arról azonban nem beszélt, hogy ez a magánintézményekben is így lesz-e. Miután a sajtótájékoztatóra a hvg.hu-t nem hívták meg, tisztázó kérdéseinket írásban tettük fel a minisztériumnak, válaszukkal a cikket frissítjük.

Jövő év július elsejétől szintén ingyenes lesz a meddőségi vizsgálat a nők és a férfiak számára is. A területen eltörlik a teljesítmény-volumen korlátot, azaz „a jövőben nem lehetnek várólisták a meddőségkezelésben” – tette hozzá. Eddig ugyanis megszabta a kormány, hogy egy évben hány államilag finanszírozott meddőségi kezelést végezhetnek, ezért kellett sok nőnek várnia – így viszont rengetegen kimaradtak az eljárásból.

Az emberi élet nem üzlet

– jelentette ki Novák, aki szerint a Nemzeti Humán Reprodukciós Program is elkészült, ennek megtárgyalása a következő hónapok feladata lesz.

A programról, melynek fő célja a férfiak meddőségének visszaszorítása, a hvg.hu ebben a cikkben írt korábban:

Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza - tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége.

A sajtótájékoztatón rész vett a most államosított Kaáli Intézet igazgatója, Kaáli Nagy Géza szülész-nőgyógyász is, aki elmondta, az ő hét telephelyének segítségével eddig mintegy 30 ezer gyermek jött a világra. Várakozásai szerint a "jobb finanszírozás" következtében még több gyermek fog születni az intézet segítségével.

Ennek némileg ellentmond, hogy a Kaáli eddig is teljesítőképességének maximumán volt, így kérdéses, miként tudna több kezelést végezni attól, hogy állami kézben van. Több orvos, vagy több eszköz ettől még nem áll majd a rendelkezésükre.

Forgács Vince, a szintén meddőségkezelést végző Forgács Intézet igazgatója a többi között arról beszélt, hogy intézetük idén már 1500 ciklust kezelt társadalombiztosítási forrásból. Az igazgató azt mondta: az új rendszerben "sem a minőség, sem a színvonal, sem a hangulat" nem változik meg az intézetben.

Arról egyikük sem beszélt, hogy milyen feltételekkel adták át állami tulajdonba az intézeteket, annyi azonban biztos:

nem arról van szó, hogy jótékonyságból kellett ezt megtenniük.

A most államosított intézmények nagy része eddig is szerződésben állt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEÁK), azaz államilag finanszírozott IVF-kezeléseket végeztek. Az eszközparkjuk azonban a sajátjuk volt, ami viszont a rendelkezéssel most állami tulajdonba száll át. Mindemellett az itt dolgozó szakemberek sem az állami rendszerből kapták a fizetésüket, ami sok orvosnak volt nagyon vonzó alternatíva.

© AFP / A. Noor

A bejelentés emellett rengeteg kérdést is felvet. Nem tudni, milyen jogi alapja van az államosításnak. Nem világos, hogy a centrumok tovább üzemelhetnek majd a megszokott helyszínen, vagy fizikailag is be kell olvadniuk egy nagyobb intézménybe. (Az államosítás az épületeket is érinti.) Továbbá az sem derül ki, ennek milyen hatása lesz az ott dolgozó orvosokra, lecsökken-e a bérük az állami szintre, és természetesen kérdéses az is, érzékelnek-e ebből majd bármit a páciensek.

Nem lényegtelen információ az sem, hogy nemrég csendben megnyílt egy teljesen új állami meddőségi klinika: a Semmelweis Egyetem új, Asszisztált Reprodukciós Centrumának ambuláns egysége. Itt a kezeléseket teljes egészében a tb-finanszírozza majd. Az érintettek egyelőre kivizsgálásra, konzultációra és inszeminációra jelentkezhetnek az ambulancián, a lombikbébi kezelések jövő év elején, a csaknem 500 milliós eszközpark üzembe helyezésével kezdődhetnek meg. Nem kizárt tehát, hogy sok orvos és páciens is itt fog kikötni.

Kérdéseinket feltettük az érintett minisztériumoknak, az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, valamint az érintett intézeteknek is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Több gyerek kell, más nem számít

A kormány már régóta nem csinál titkot abból, hogy növelni akarja szerepvállalását a meddőségi kezelésekben, hogy minél több gyermek szülessen az országban. A hvg.hu már 2017-ben arról írt, hogy kiszorítanák a területről a magánintézményeket, a többi közt ezt szolgálta az a módosítás, mely szerint lombikkezelés során szükséges gyógyszerek tb-támogatása 70 százalékról 90 százalékra nőtt. Ez ugyanis csak az államilag támogatott kezelésekre volt érvényes. A magánellátóknál igénybe vett beavatkozásnál az orvosok egységesen 55 százalékos tb-támogatással írhatnak fel gyógyszert.

A jelenlegi rendelet azt is leírja, hogy az államosításra azért van szükség, hogy megállítsák a népességfogyást és minél szélesebb körben elérhetővé tegyék a meddőségi kezeléseket. A megkérdezett szakemberek azonban állítják, hogy a központosítás egyáltalán nem garancia a jobb és hatékonyabb kezelésekre.

„Mi garantálja, hogy az állami rendszerbe besorolt meddőségi centrumok nem vesznek el a magyar egészségügy alulfinanszírozottságában? Hogyan kezelik majd az esetleges bérfeszültségeket?" – sorolta kételyeit egyik forrásunk.

© MTI / Máthé Zoltán

Magyarországon – mint a világ több más részén – folyamatosan emelkedik a meddőséggel küzdő párok száma. Ennek egyik oka, hogy kitolódik az első gyermek vállalásának időpontja, márpedig mind a férfiak, mind a nők termékenysége drasztikusan csökken az évek előrehaladtával.

Magyarországon körülbelül 150 ezer párt, azaz 300 ezer embert érint a probléma,

érdekesség, hogy az esetek 40-45 százalékában ez a férfi egészségügyi állapotára vezethető vissza.

Egészségügyi szakemberek ugyanakkor már régóta arra figyelmeztetnek, hogy nemcsak az IVF-kezelések számát kellene növelni, hanem segíteni kellene a rendkívül szigorú spermabehozatalt és a petesejt-donáció lehetőségén is el kellene gondolkozni. Magyarországon ugyanis a szigorú szabályozás miatt nők százai utaznak külföldi klinikákra, hogy milliókért vegyenek petesejtet.