[{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész szerint ugyanez a helyzet Lackner Csaba kispesti önkormányzati képviselő botránya ügyében is. ","shortLead":"A legfőbb ügyész szerint ugyanez a helyzet Lackner Csaba kispesti önkormányzati képviselő botránya ügyében is. ","id":"20200102_Polt_nyomozas_Borkai_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0f4f1b-9345-4ec0-b46f-b9f19b0a991d","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Polt_nyomozas_Borkai_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 02. 20:15","title":"Polt: Nyomoznak a Borkai-ügyben, de még nem hallgattak ki gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac","c_author":"B. Molnár László","category":"360","description":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten odafigyelő Orbán-kormány is magára hagyja. Pedig szép eredményeik vannak, még így is.","shortLead":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten...","id":"201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af8651-8ba7-4c86-b248-83145f0187c9","keywords":null,"link":"/360/201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","timestamp":"2020. január. 01. 19:00","title":"A sportág, amely óriási üzlet lehetne, mégis hagyja elsorvadni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló) adótervezési struktúrákat. A szabályozás lényege, hogy amennyiben agresszív adómegtakarítási módszerrel találkozik egy szolgáltató, akkor azt be kell jelentenie NAV-nak. Ám mint mindig, ezúttal is vannak kivételek. Mutatjuk, mi az, amire az uniós hatóságok vadásznak.","shortLead":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló...","id":"crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a02f5b-26ce-44cb-845c-baa3f3a78a3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","timestamp":"2020. január. 03. 07:30","title":"Igazságszérumot adnak az adótanácsadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek. A kontinensnyi országban szeptember óta hatmillió hektárnyi területen égett le a növényzet, több mint ezer épület vált hamuvá és tízezrek kényszerültek otthonuk elhagyására. Eddig közel húszan haltak meg, Victoria államban 17 embert eltűntnek nyilvánítottak. Melbourne környékén is felcsaptak a lángok, veszélybe kerülhet az Australian Open teniszviadal megrendezése is. A károk dollármilliárdokban mérhetőek, a polgárok elzavarták a miniszterelnököt. ","shortLead":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek...","id":"20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e0ca4-f232-4a2b-8c97-bc85359b82c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","timestamp":"2020. január. 02. 16:10","title":"Egy nemzet lángokban – megállíthatatlan az ausztráliai bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Elindítja-e a nehéztüzérséget a kormány az ellenzéki önkormányzatokkal szemben? Beüt-e a régóta várt válság? Elindul-e végre az egészségügy még régebben remélt átalakítása? Jóslataink 2020-ra.","shortLead":"Elindítja-e a nehéztüzérséget a kormány az ellenzéki önkormányzatokkal szemben? Beüt-e a régóta várt válság? Elindul-e...","id":"20200101_2020_mi_varhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8fabd-e67d-4dbd-85d1-bbbab4d451ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200101_2020_mi_varhato","timestamp":"2020. január. 01. 17:00","title":"2020, amikor a vas és acél országából a kanapén nyaralók országává válunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88aa3c5-bf3f-4ed6-949a-7056d1b6f208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két vidéki kisfiú született idén elsőként az országban. A fővárosban egy kislány lett az új év első babája.","shortLead":"Két vidéki kisfiú született idén elsőként az országban. A fővárosban egy kislány lett az új év első babája.","id":"20200102_ujevi_baba_ujszulott_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d88aa3c5-bf3f-4ed6-949a-7056d1b6f208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1685e4-741e-4601-a520-7b165bb9c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200102_ujevi_baba_ujszulott_2020","timestamp":"2020. január. 02. 07:32","title":"Éjfél után 1 perccel jöttek világra 2020 első babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál súlyosabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatja a rendőrség H. Andrást.","shortLead":"A korábbinál súlyosabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatja a rendőrség H. Andrást.","id":"20200102_tanar_diak_keseles_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0db474-3397-4f19-9c29-fed4645b6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_tanar_diak_keseles_gyor","timestamp":"2020. január. 02. 13:23","title":"Akár 15 évet is kaphat a tanárát megkéselő győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt a repülésben: húsz, halálos áldozatot követelő szerencsétlenség történt, s ezekben 283 ember vesztette életét. A statisztika szerint kétmillió felszállásra jut egy halálos baleset.","shortLead":"Bár nagy visszhangot váltott ki a Boeing 737 MAX géppel történt újabb baleset, a tavalyi év biztonságos volt...","id":"20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac86fe9-d685-4a45-98ee-c6be27dbd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Biztonsagos_volt_repulni_2019ben","timestamp":"2020. január. 01. 14:09","title":"Biztonságos volt repülni 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]