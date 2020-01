Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Évente egyszer nem kormánypárti újságírók elé is kiáll Orbán Viktor miniszterelnök, ez azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül egyenes választ ad minden kérdésre. Ráadásul több lap munkatársai nem is vehettek részt a csütörtöki sajtótájékoztatón. A kormányfőnek volt viszont ideje némi önreklámra, pár ideológiai nézete ismételt kihangsúlyozására, majd azért meglebegtetett néhány ígéretet is. Egészségügyi festés, szja-mentesség 3 gyerek után is, meg sok mellébeszélés - ilyen volt Orbán éves sajtótájékoztatója Elődeink intuitíve tudták, hogy a szexuális élet milyensége sok mindenben meghatározza az ember viselkedését, léte vagy nemléte pedig egész személyiségünket befolyásolja. Hogy fogja a csészét? Szexuális energiánk jelen van még abban is A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait, mint Amszterdam, Frankfurt vagy éppen San Francisco. A svájci UBS befektetési bank elemzését vetettük össze hazai adatokkal. Nem a nominális árakat hasonlítottuk össze, mert ezek alapján Budapest még mindig olcsó, hanem azt, hogy a hazai kereslethez, a helyi bérekhez képest mennyire drága az ingatlanpiac. Hol kell a legtöbbet dolgozni egy lakásért? Ha a budapestiek megtudják, nem fognak örülni

Meghalt Ivan Passer, a Tűz van, babám forgatókönyvírója

Konkurensekből közös pénzcsinálók: a Samsung szállít hajlékony kijelzőt a Xiaominak, Huaweinek

Orbán: Február 1-jétől ingyenesek a meddőségi kezelések

Tízezrek tüntettek a maffia ellen Dél-Olaszországban

Halálra gázoltak egy nőt Debrecennél