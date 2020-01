Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c3d9-d1ff-4e9b-aec9-00729607467e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","timestamp":"2020. január. 12. 12:03","title":"Ez történt: lenyűgöző képeket tettek közzé az Avatar 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5cf1388-0427-4413-8eb4-529698361a54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Moderált alkoholfogyasztás, normális testtömegindex és napi 30 perc mozgás a kutatók szerint már elég lehet ahhoz, hogy életünket meghosszabbítsuk. ","shortLead":"Moderált alkoholfogyasztás, normális testtömegindex és napi 30 perc mozgás a kutatók szerint már elég lehet ahhoz...","id":"20200112_Tiz_evvel_is_tovabb_elhetunk_egeszsegben_ha_nehany_dologra_odafigyelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5cf1388-0427-4413-8eb4-529698361a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb7c64-401e-4427-80a3-06a16b00a18a","keywords":null,"link":"/elet/20200112_Tiz_evvel_is_tovabb_elhetunk_egeszsegben_ha_nehany_dologra_odafigyelunk","timestamp":"2020. január. 12. 09:43","title":"Tíz évvel is tovább élhetünk egészségben, ha néhány dologra odafigyelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","shortLead":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","id":"20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531b5464-0f80-4acd-a8a5-b207b18767e5","keywords":null,"link":"/sport/20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","timestamp":"2020. január. 12. 10:55","title":"Szexvideója miatt megbukott a Malaga edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce37126-1b6b-44df-8e0f-cab978d8ca88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lehetett a Kádár-rendszerben melegnek lenni? Milyen problémáik voltak akkor és milyenek napjainkban a homoszexuálisoknak? Miben volt más az ismerkedés akkoriban és miben most? Ezekre a kérdésekre is válaszokat ad a Meleg férfiak, hideg diktatúrák című film első része. ","shortLead":"Milyen lehetett a Kádár-rendszerben melegnek lenni? Milyen problémáik voltak akkor és milyenek napjainkban...","id":"20200110_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce37126-1b6b-44df-8e0f-cab978d8ca88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd496b-efb5-49cc-81d8-5e577ea45226","keywords":null,"link":"/360/20200110_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_elso_resz","timestamp":"2020. január. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Elegem volt abból, ha nem is hazudok, de titkolom az életem egy részét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","shortLead":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","id":"20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161fb-cddc-480b-a6ed-8fa1111c07da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","timestamp":"2020. január. 11. 11:29","title":"18 milliárd forint értékű rezsiutalványt váltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af8157-fd4e-475e-8475-c899971e5a48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Stirling Moss nevével fémjelzett autó magas árát az erősen limitált példányszám és a minimális futásteljesítmény indokolja.","shortLead":"A Stirling Moss nevével fémjelzett autó magas árát az erősen limitált példányszám és a minimális futásteljesítmény...","id":"20200112_860_millio_forintot_kernek_ezert_a_10_evesen_is_uj_mercedesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8af8157-fd4e-475e-8475-c899971e5a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b17c232-a3bb-410c-97cd-3283757f8915","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_860_millio_forintot_kernek_ezert_a_10_evesen_is_uj_mercedesert","timestamp":"2020. január. 12. 06:41","title":"860 millió forintot kérnek ezért a 10 évesen is új Mercedesért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja Sopsits Árpád filmrendező, aki szerint jelenleg nem cenzúra, hanem öncenzúra van a szakmában, ezért nem készülnek provokatív alkotások.","shortLead":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja...","id":"202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341340a5-ce6e-4115-8957-c9eac84800a0","keywords":null,"link":"/360/202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","timestamp":"2020. január. 11. 16:00","title":"Sopsits Árpád: \"A politika mindig beleszólt a művészetbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal egyszerre elköszönt két gamermagazin, a PC Guru és a GameStar sorsát kiadóik egyaránt a print lappiac hanyatlásának nyakába varrják. A probléma ennél valamivel összetettebbnek tűnik.","shortLead":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal...","id":"202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6473f-baf1-4673-92cb-a74a7b896a18","keywords":null,"link":"/360/202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","timestamp":"2020. január. 12. 08:15","title":"Game over: Miért szűnt meg 27 év után a nyomtatott PC Guru és GameStar? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]