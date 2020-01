Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Front nem lesz a térségünkben.","shortLead":"Front nem lesz a térségünkben.","id":"20200115_idojaras_napsutes_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05c15f-7233-45a5-be23-d21e4d3d58bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_idojaras_napsutes_csutortok","timestamp":"2020. január. 15. 18:11","title":"Ne lepődjön meg, ha előbújik a nap csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","shortLead":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","id":"20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcfe7dc-9b1e-4697-a73f-670a4b2605c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","timestamp":"2020. január. 14. 14:55","title":"Hétmilliárd éves csillagport találtak egy ausztrál meteoritban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden második embert el tudtak volna látni a fesztiválon.","shortLead":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden...","id":"20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195f4496-63bf-4bb6-948f-447783b37771","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. január. 15. 16:11","title":"Akár életfogytiglant is kaphatnak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41654561-5c9f-476f-8f68-09d8e7d3ee85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai égisze alá tartozó luxusmárka leleplezte első termékét a divatterepjáró kategóriában.","shortLead":"A Hyundai égisze alá tartozó luxusmárka leleplezte első termékét a divatterepjáró kategóriában.","id":"20200115_megerkezett_delkorea_valasza_az_audi_q7re_es_a_bmw_x5re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41654561-5c9f-476f-8f68-09d8e7d3ee85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940bf0e-2c84-4c40-8fcc-63b40a6f68e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_megerkezett_delkorea_valasza_az_audi_q7re_es_a_bmw_x5re","timestamp":"2020. január. 15. 11:21","title":"Megérkezett Dél-Korea válasza az Audi Q7-re és a BMW X5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német média megírta. A magyar gyár sorsáról is írtak.","shortLead":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német...","id":"20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff588b8a-d995-490a-9217-cb54f0657adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","timestamp":"2020. január. 14. 15:24","title":"Opel: Lesz leépítés, de kikényszerített elbocsátás nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint a számítást végző algoritmus percek alatt megmondja, milyen idő várható.","shortLead":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint...","id":"20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398d57f6-58d4-4822-bd7f-f957603b1789","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. január. 14. 16:09","title":"Új időjárás-előrejelző rendszert dolgozott ki a Google, gyorsabb és pontosabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28acfa0f-f7f8-4c33-8bba-adfe4b2ad993","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen alkalommal adta csak át a vezetést az ellenfélnek, a világ- és olimpiai bajnok dán válogatottnak a magyar csapat a kézilabda-Európa-bajnokság hétfő esti csoportmeccsén, a vége még így is bravúros döntetlen lett. A szövetségi kapitány szerint együttese megdöbbentette Mikkel Hansenéket.","shortLead":"Egyetlen alkalommal adta csak át a vezetést az ellenfélnek, a világ- és olimpiai bajnok dán válogatottnak a magyar...","id":"20200114_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen_gulyas_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28acfa0f-f7f8-4c33-8bba-adfe4b2ad993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f7f601-ae35-43ab-9fbf-957a4aa39b97","keywords":null,"link":"/sport/20200114_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 14. 07:41","title":"Kézilabda-Eb: „Látszott a dánokon, hogy egy kicsit remegtek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint aki közéjük akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania az értékeiket. ","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint aki közéjük akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania az értékeiket. ","id":"20200114_Manfred_Weber_Neppart_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c89f27-97db-4ed7-b3ba-b11d1badd5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Manfred_Weber_Neppart_Orban","timestamp":"2020. január. 14. 15:58","title":"Manfred Weber: Nem kérünk kioktatást Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]