Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról az operációs rendszer legújabb, 10-es kiadására.","shortLead":"A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról...","id":"20200114_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_telepites_windows_7_windows_8_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8c3c82-2d06-479f-88aa-4c444103c06f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_telepites_windows_7_windows_8_1","timestamp":"2020. január. 14. 20:18","title":"Még most is ingyen teheti fel a gépére a Windows 10-et – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Christophe Ruggiát azzal vádolta meg Adele Haenel színésznő, hogy 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta szexuálisan.","shortLead":"Christophe Ruggiát azzal vádolta meg Adele Haenel színésznő, hogy 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta...","id":"20200114_adele_hanael_christophe_ruggia_francia_filmrendezo_szexualis_zaklatas_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55f0141-4231-4467-9549-ba95ff80380e","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_adele_hanael_christophe_ruggia_francia_filmrendezo_szexualis_zaklatas_letartoztatas","timestamp":"2020. január. 14. 14:06","title":"Letartóztatták a szexuális zaklatással megvádolt francia rendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz ma is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz...","id":"20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a998341-19fb-44f0-8cb7-26bcf513a0f1","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","timestamp":"2020. január. 15. 08:00","title":"Radar360: alig kapunk az EU-s klímaforrásból, Budapest is kimarad a pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap a határon túli tízmilliárdok osztásában kulcsfontosságú rendszeréhez, ezért a régi üzemeltetővel kellett hosszabbítania. A cég amúgy jól fekszik a Fidesznél, ők csinálták például a Deutsch Tamás-féle netkonzultáció honlapját.","shortLead":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap...","id":"20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27462297-e896-40e4-ae94-bfbc7e2d2c1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","timestamp":"2020. január. 16. 06:35","title":"A kormány majdnem taccsra tette a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5374c6-a114-48d6-8f5e-51f6013eda46","c_author":"HVG","category":"360","description":"A digitális világban a megunt könyvek piaca is más. Legalábbis így véli a luxembourgi Európai Bíróság. A kiolvasott e-könyvet nem szabad csak úgy letöltésre felkínálni az interneten – mondja ki a karácsony előtti ítélet, amelynek tárgya a „használt” elektronikus könyvek virtuális piaca. ","shortLead":"A digitális világban a megunt könyvek piaca is más. Legalábbis így véli a luxembourgi Európai Bíróság. A kiolvasott...","id":"202002_ekonyv_hasznaltan_is_uj_tul_afenymasolon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b5374c6-a114-48d6-8f5e-51f6013eda46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0cc478-b628-4f0c-bea5-a349024b3b08","keywords":null,"link":"/360/202002_ekonyv_hasznaltan_is_uj_tul_afenymasolon","timestamp":"2020. január. 14. 16:00","title":"Döntött a bíróság az e-könyvekről: miután kiolvasta, tilos továbbadnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c577578-d480-42fc-b4fd-089ded7f8ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","timestamp":"2020. január. 14. 17:18","title":"Marabu FékNyúz: Biodóm és a főemlősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","shortLead":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","id":"20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f412459-a65c-4630-94ba-32bba4fb5034","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","timestamp":"2020. január. 14. 17:59","title":"Az EU-ban először Horvátországban indul nemzeti tüdőrák-szűrőprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider hősnője, Lara Croft köszön vissza.","shortLead":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider...","id":"20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e451a594-741a-4827-8f2b-290d393f6359","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","timestamp":"2020. január. 15. 11:03","title":"Kár, hogy a Magyar Postánál nincsenek ilyenek bélyegek, vinnék, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]