[{"available":true,"c_guid":"33b4ae42-accd-4f2d-972e-d195ef404a68","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A múlt szerdán lelőtt ukrán utasszállítónak esélye sem volt arra, hogy kikerülje a rá kilőtt iráni rakétákat. A Tor M1-esek közel háromszoros hangsebességgel száguldanak, s öt másodperccel az indításuk után robbantották szét a Boeing 737-est. A szakértők szerint az alábbi forgatókönyv alapján történt a tragikus tévedés.","shortLead":"A múlt szerdán lelőtt ukrán utasszállítónak esélye sem volt arra, hogy kikerülje a rá kilőtt iráni rakétákat. A Tor...","id":"20200115_iran_ukran_utasszallito_tor_m1_lelott_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b4ae42-accd-4f2d-972e-d195ef404a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd033b4f-436b-4ab9-9695-3fe36784af49","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_iran_ukran_utasszallito_tor_m1_lelott_repulo","timestamp":"2020. január. 15. 14:00","title":"Így lőtték le az ukrán utasszállítót Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta meg a hvg.hu. Az még mindig talány, hogy miért nevezi a kormány újnak, ha egyszer nem az, és az is, hogy kevesebb mint nyolc hónappal a bevezetése előtt mikor ismerheti meg végre a nyilvánosság is a szöveget.","shortLead":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta...","id":"20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e77aa-c06f-42ea-83d9-1b71c07a3177","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","timestamp":"2020. január. 15. 18:00","title":"Kiakadt az új Nat tervezetén a Nemzeti Pedagógus Kar, nem támogatják a bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két évtizeden át csempészett és erőszakolt meg lányokat.\r

","shortLead":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két...","id":"20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c1eee-9b8d-41b2-8f34-51e3897e814e","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","timestamp":"2020. január. 16. 05:47","title":"Egy szörnyeteg képe rajzolódik ki az Epstein ellen benyújtott vádiratból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül olyan cégek tulajdonába kerültek, amelyeket az adóoptimalizálási lehetőségeiről is ismert amerikai Delaware államban jegyeztek be. ","shortLead":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül...","id":"202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4782ef-789e-494b-ac80-4f24f83aef5f","keywords":null,"link":"/360/202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Amerikai üzletek reményében alapított cégeket a debreceni milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","shortLead":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","id":"20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a0fdbc-5b23-4839-8b01-c0a2358d8178","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","timestamp":"2020. január. 15. 15:50","title":"Kovács Zoltán a hvg.hu róla készült karikatúrájával szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a06da9-0f00-4b0b-be0f-cdda6aabf2ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt tornász az Exatlon Hungary forgatásán sérült meg, sebészeknek kellette ellátniuk.","shortLead":"A volt tornász az Exatlon Hungary forgatásán sérült meg, sebészeknek kellette ellátniuk.","id":"20200116_Korhazba_kellett_szallitani_Csollany_Szilvesztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a06da9-0f00-4b0b-be0f-cdda6aabf2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83c6d10-1952-4566-9886-44aa0d63dd0b","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Korhazba_kellett_szallitani_Csollany_Szilvesztert","timestamp":"2020. január. 16. 09:24","title":"Kórházba kellett szállítani Csollány Szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","shortLead":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","id":"20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3719b051-9d31-4405-8abe-700c35bcb977","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","timestamp":"2020. január. 15. 17:55","title":"Megnőtt a maláriás fertőzések száma az amazóniai erdőirtások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván kell a hírverés az új műsornak.","shortLead":"Nyilván kell a hírverés az új műsornak.","id":"20200115_Jakso_Laszlo_visszatert_es_rogton_paros_labbal_szallt_bele_a_kollegaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7deb697-b1a4-4e0c-bc56-48c24c363edd","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Jakso_Laszlo_visszatert_es_rogton_paros_labbal_szallt_bele_a_kollegaiba","timestamp":"2020. január. 15. 09:17","title":"Jáksó László visszatért, és rögtön páros lábbal szállt bele a kollégáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]