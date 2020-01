Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","shortLead":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","id":"20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ac390-3894-4fb8-8ef7-734c7e7570a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","timestamp":"2020. január. 12. 18:40","title":"Amerikai katonák légitámaszpontját érte támadás Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","shortLead":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","id":"20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f7fcdf-db6f-4cce-be44-f2f88d31675d","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 13. 23:02","title":"Novák: Szó sincs arról, hogy a Fideszt csak úgy ki lehet tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","shortLead":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","id":"20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4656b2f-b189-4139-95b9-afd6caeefdce","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","timestamp":"2020. január. 13. 10:04","title":"Vonatok vesztegeltek Kelenföldnél, nem engedték leszállni az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kommunista állami hírügynöksége szerint Kim Dzsong Un és Donald Trump személyes viszonya nem elég jó ahhoz, hogy újrainduljanak az egyeztetések.","shortLead":"A kommunista állami hírügynöksége szerint Kim Dzsong Un és Donald Trump személyes viszonya nem elég jó ahhoz...","id":"20200113_Washington_surgeti_a_targyalasok_ujrainditasat_EszakKoreaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1fbdf8-efac-4890-8e72-685b787d4ead","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Washington_surgeti_a_targyalasok_ujrainditasat_EszakKoreaval","timestamp":"2020. január. 13. 05:12","title":"Washington sürgeti a tárgyalások újraindítását Észak-Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű német filozófus egy most kiadott új életrajz szerint a józan ész és a szabadság híveként veszélyesen élt. ","shortLead":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű...","id":"202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ac1f7-94ef-40c0-863d-f61e5c627c20","keywords":null,"link":"/360/202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","timestamp":"2020. január. 12. 16:00","title":"A titkosrendőrség miatt írta virágnyelven több fontos mondatát is Hegel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88bb3a4-7b59-439c-abdc-1ae9799cedb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga a jeltolmácsnak, mikor Áder János beszédeit kell lefordítania, az újévi köszöntőknek így is Weisz Fanni a legjobb része. A Duma Aktuál most mégis eljátszott a gondolattal: mi lenne, ha Kovács András Péter kerülne a köztársasági elnök mellé éjfél után? ","shortLead":"Nincs könnyű dolga a jeltolmácsnak, mikor Áder János beszédeit kell lefordítania, az újévi köszöntőknek így is Weisz...","id":"20200113_Duma_Aktual_KAPot_is_castingoltak_Weisz_Fanni_helyere_Ader_ujevi_beszedehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88bb3a4-7b59-439c-abdc-1ae9799cedb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8db7b7-949c-44bf-b0fe-96a317f32956","keywords":null,"link":"/360/20200113_Duma_Aktual_KAPot_is_castingoltak_Weisz_Fanni_helyere_Ader_ujevi_beszedehez","timestamp":"2020. január. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: KAP-ot is castingolták Weisz Fanni helyére Áder újévi beszédéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orvosoknak szállíthat informatikai rendszereket az elmúlt hónapok közbeszerzéseinek egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Orvosoknak szállíthat informatikai rendszereket az elmúlt hónapok közbeszerzéseinek egyik legnagyobb nyertese.","id":"20200113_Ujabb_kozbeszerzesen_nyert_a_4iG_masfel_honap_alatt_mar_8_milliard_forintnal_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfe2f7b-492b-4f16-b5d8-e2c116751ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Ujabb_kozbeszerzesen_nyert_a_4iG_masfel_honap_alatt_mar_8_milliard_forintnal_tart","timestamp":"2020. január. 13. 10:42","title":"Újabb közbeszerzésen nyert a 4iG, másfél hónap alatt már 8 milliárd forintnál tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a948ecea-c4bb-4fc3-b547-f8c3e5478405","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha szülőként minél inkább jól akarjuk csinálni, paradox módon annál inkább fognak rossz irányba menni a dolgok. ","shortLead":"Ha szülőként minél inkább jól akarjuk csinálni, paradox módon annál inkább fognak rossz irányba menni a dolgok. ","id":"20200112_Minel_inkabb_kieg_egy_szulo_annal_jobban_elhanyagolja_gyermekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a948ecea-c4bb-4fc3-b547-f8c3e5478405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26393d30-602e-4f28-8377-a0f40e00fb05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200112_Minel_inkabb_kieg_egy_szulo_annal_jobban_elhanyagolja_gyermekeit","timestamp":"2020. január. 12. 20:15","title":"Minél inkább kiég egy szülő, annál jobban elhanyagolja gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]