[{"available":true,"c_guid":"41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a Flybe csődbe megy, négy hónapon belül ez lesz a második összeomló brit légitársaság.","shortLead":"Ha a Flybe csődbe megy, négy hónapon belül ez lesz a második összeomló brit légitársaság.","id":"20200113_Az_osszeomlas_hatarara_kerult_az_egyik_legnagyobb_brit_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"Az összeomlás határára került az egyik legnagyobb brit légitársaság","timestamp":"2020. január. 13. 14:01"},{"available":true,"c_guid":"e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt, Simonka György volt a hálózat irányítója, olyan hálózatot hozott létre, mellyel uniós és hazai költségvetési pénzzel éltek vissza. A vád szerint 1,4 milliárdos kárt okoztak. A vádlottak padján ül Simonka felesége is. A politikus ártatlannak tartja magát. ","shortLead":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt... ","id":"20200114_Elkezdodott_Simonka_Gyorgy_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"860 milliós vagyonelkobzás és több év fegyház várhat Simonkáékra","timestamp":"2020. január. 14. 09:44"},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd manufaktúra hamarosan egy a Bugatti sebességrekorder hiperautójánál is gyorsabb kocsit fog leleplezni.","shortLead":"A svéd manufaktúra hamarosan egy a Bugatti sebességrekorder hiperautójánál is gyorsabb kocsit fog leleplezni.","id":"20200114_az_500_kmh_eleresere_keszul_a_koenigsegg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"Az 500 km/h elérésére készül a Koenigsegg","timestamp":"2020. január. 14. 11:21"},{"available":true,"c_guid":"b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat – ha megtalálja.","shortLead":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. ","id":"20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"Van valahol a svéd hegyekben egy vadiúj Passat, aki megtalálja, viheti","timestamp":"2020. január. 13. 16:58"},{"available":true,"c_guid":"862e9457-7e1d-4107-9c07-0f06059f3be1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami nem százszázalékos a Google jelenlegi csúcstelefonjainak (a Pixel 4-eknek) az arcfelismerésével. Bár nem általános problémáról van szó, jó páran panaszkodnak rá a közösségi oldalakon.","shortLead":"Valami nem százszázalékos a Google jelenlegi csúcstelefonjainak (a Pixel 4-eknek) az arcfelismerésével. Bár nem... ","id":"20200114_google_pixel_4_arcfelismeres_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862e9457-7e1d-4107-9c07-0f06059f3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"Rosszul járhattak néhányan, akik frissítették Pixel telefonjukat","timestamp":"2020. január. 14. 14:03"},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztráliai bozóttüzek közvetve az egész Föld időjárását befolyásolhatják.","shortLead":"Az ausztráliai bozóttüzek közvetve az egész Föld időjárását befolyásolhatják.","id":"20200114_Az_egesz_vilagot_beborithatja_az_ausztral_tuzvesz_fustje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"Az egész világot beboríthatja az ausztrál tűzvész füstje","timestamp":"2020. január. 14. 18:18"},{"available":true,"c_guid":"40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német média megírta. A magyar gyár sorsáról is írtak.","shortLead":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német...","id":"20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"Opel: Lesz leépítés, de kikényszerített elbocsátás nem","timestamp":"2020. január. 14. 15:24"},{"available":true,"c_guid":"474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","shortLead":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","id":"20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","title":"\"A repülés szégyen\": csökkent a légi forgalom Svédországban","timestamp":"2020. január. 14. 07:16"}]