"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó választások előtt." "Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó választások előtt." "Majdnem ki kellett adni a kényes adatokat, de a Kúria megmentette a belügyet" 2020. január. 16. 13:08 "Andrej Babis cseh miniszterelnök harcol az ügyészség, az unió és a cseh nép ellen, Orbán Viktorral viszont jóban van, mert Brüsszelről hasonlóan vélekednek." "A büntetőeljárás-rekorder kormányfő, akit nem engedtek megtanulni magyarul" 2020. január. 16. 10:35 A szigetországot hónapok óta erős hőhullám sújtotta. A szigetországot hónapok óta erős hőhullám sújtotta. "A pillanat, amikor egy ausztrál kisgyerek először lát esőt – videó" 2020. január. 17. 09:59 A 6 milliárd forintos alapszerződést 2015 és 18 között több, további nyolc-kilencszázmillióssal fejelhette meg a kormányközeli think tank. Hamarosan cikksorozatban értékeljük, hogy ezért milyen munkát végeztek. "Majdnem pontosan négy évvel azután, hogy a Miniszterelnökségnek ki kellett adnia összesen hetvenezer oldalnyi, 2013-14-ben készült Századvég-tanulmányt, a hvg.hu munkatársa újabb többévnyi pereskedés eredményeként hozzájuthatott a Miniszterelnöki Kabinetirodától a cégcsoport második megbízása idején született dokumentumokhoz. A 6 milliárd forintos alapszerződést 2015 és 18 között több, további nyolc-kilencszázmillióssal fejelhette meg a kormányközeli think tank. Hamarosan cikksorozatban értékeljük, hogy ezért milyen munkát végeztek." "Kereshetetlen formátumban adta ki a Századvég tanulmányait a Miniszterelnöki Kabinetiroda" 2020. január. 16. 16:03 A gyár kikiáltási áron kelt el. A gyár kikiáltási áron kelt el. "Eladta az állam a hollóházi porcelángyárat, egyetlen licitáló volt rá" 2020. január. 17. 13:01 A „fleeceware" nevű jelenségnek már mutatkoznak jelei. "Sok pénzét bukhatja, ha telepítette valamelyik alkalmazást ezek közül" 2020. január. 17. 09:33 Év végén aztán persze rendezni kell a kórházak adósságait, ez most először csődeljárásszerűen történik. Az egészségügyben valóban sok a probléma, például a beszerzések fele árverseny nélkül, magas korrupciós kockázattal zajlik. Azonban a bajokat pluszpénz nélkül nem lehet orvosolni. "A Fidesz évről-évre látványosan alultervezi az egészségügyi kiadásokat, 2019-re is kisebb összeget lőttek be, mint amennyi 2018-ban kellett a területre. Év végén aztán persze rendezni kell a kórházak adósságait, ez most először csődeljárásszerűen történik. Az egészségügyben valóban sok a probléma, például a beszerzések fele árverseny nélkül, magas korrupciós kockázattal zajlik. Azonban a bajokat pluszpénz nélkül nem lehet orvosolni." "A kormány csődöt jelentett a kórházakra, Orbán közben a falakat festeti" 2020. január. 17. 11:05