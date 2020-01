Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában. Mutatjuk, miről is van szó. ","shortLead":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar...","id":"20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c4c56c-af3d-4269-9625-6fc9789275d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2205bf6-55cd-4aa2-9794-4ee826ca2fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori amerikai elnök boldog születésnapot kívánt a volt first ladynek.","shortLead":"Az egykori amerikai elnök boldog születésnapot kívánt a volt first ladynek.","id":"20200118_Barack_Obama_nem_tud_leallni_a_hulyeskedessel_Michelle_Obama_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2205bf6-55cd-4aa2-9794-4ee826ca2fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9f51b-d04c-4c99-ab0e-b885ad9955d4","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Barack_Obama_nem_tud_leallni_a_hulyeskedessel_Michelle_Obama_mellett","timestamp":"2020. január. 18. 10:30","title":"Barack Obama nem tud leállni a hülyéskedéssel Michelle Obama mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második fordulójában. A malmöi kézilabda meccsen az első félidőt még a szlovénok nyerték, akkor az eredmény 16-13 volt.","shortLead":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második...","id":"20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5fc808-8910-4f95-8724-02d325bfbf57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","timestamp":"2020. január. 19. 17:47","title":"Magyar győzelem Szlovénia ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1d3491-845e-45df-bdca-bf1775626e76","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szokást hat éve tartják a Keszthelyen iskolát fenntartó ortodox egyház képviselői.","shortLead":"A szokást hat éve tartják a Keszthelyen iskolát fenntartó ortodox egyház képviselői.","id":"20200118_Megszenteltek_a_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f1d3491-845e-45df-bdca-bf1775626e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6176a9-dc6f-430f-9cf4-a0b7399d9aa2","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Megszenteltek_a_Balaton","timestamp":"2020. január. 18. 21:59","title":"Megszentelték a Balatont - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat Brüsszel segítségére. Varsó liberális polgármesterét, Rafal Trzaskowskit generációja egyik legígéretesebb politikusaként tartják számon.","shortLead":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat...","id":"202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e951bd-da21-4623-9eec-01ff1e235b0f","keywords":null,"link":"/360/202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","timestamp":"2020. január. 19. 09:00","title":"Karácsonnyal együtt küzd a populizmus ellen Varsó liberális polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kunágotai lelkészt az egyház január 9-én felfüggesztette.","shortLead":"A kunágotai lelkészt az egyház január 9-én felfüggesztette.","id":"20200118_Szexualis_eroszak_gyanujaval_letartoztattak_egy_reformatus_lelkeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bdfaf-8196-4dce-beab-5c9f128c9d07","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Szexualis_eroszak_gyanujaval_letartoztattak_egy_reformatus_lelkeszt","timestamp":"2020. január. 18. 10:50","title":"Szexuális erőszak gyanújával letartóztattak egy református lelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint a 2 százalékos, illetve teljes tejet fogyasztó társaiké – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint...","id":"20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14537c55-ce28-4f1a-b88d-c4b7dd2ed96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","timestamp":"2020. január. 19. 10:03","title":"A tudósok kiszámolták, mennyivel lassabban öregszik, aki 1%-os tejet iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]