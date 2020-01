Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d51b0f-0734-42b2-aec5-b9cecb5f1fc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 20 éve, hogy üzembe helyezték a Nemzetközi Űrállomást (ISS), amelyet a Lego egy különleges szettel ünnepel meg.","shortLead":"Már több mint 20 éve, hogy üzembe helyezték a Nemzetközi Űrállomást (ISS), amelyet a Lego egy különleges szettel...","id":"20200121_lego_keszlet_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d51b0f-0734-42b2-aec5-b9cecb5f1fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d01609-63e0-4abe-825e-0e21c9b2c81b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_lego_keszlet_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. január. 21. 18:03","title":"Stílusosan mutatta be új készletét a Lego: felküldték az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza, hogy az Egyesült Királyság jövő pénteken kilépjen az EU-ból.","shortLead":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza...","id":"20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c041bd34-b9f2-4f18-97e7-7da952a3b483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","timestamp":"2020. január. 23. 05:06","title":"Boris Johnson: Átléptük a Brexit célvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","shortLead":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","id":"20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c976556-ed14-461c-b2f8-0e24b05b5faf","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","timestamp":"2020. január. 23. 10:02","title":"Meghan Markle apja hazudott Harry hercegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még az FBI-nak sincs.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még...","id":"20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1be5e7-a937-4c99-925c-f89991150d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"3 milliárd fotót húztak le a Facebookról és az internetről, most rendőrök böngésznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground legenda Pest fölött az ég című estjét.\r

\r

","shortLead":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground...","id":"20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422a97b-54c8-4885-a74d-50eaba1fadd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","timestamp":"2020. január. 23. 09:06","title":"Kamondy Ágnes a TRIP hajón folytatja visszatérését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán korábban napokig tagadott.","shortLead":"Irán korábban napokig tagadott.","id":"20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ece7a-7f32-48c6-a410-637d25a1f64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","timestamp":"2020. január. 21. 21:34","title":"Orosz gyártmányú rakétákkal lőtték le az ukrán utasszállítót az irániak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457cc7f0-a78c-47d7-9c93-b63390646439","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé a fertőbozi vasútállomásról az aranyvonat.\r

\r

","shortLead":"1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé a fertőbozi vasútállomásról az aranyvonat.\r

\r

","id":"20200123_75_eve_vittek_ki_az_orszagbol_a_Magyar_Nemzeti_Bank_teljes_arany_es_valutatartalekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457cc7f0-a78c-47d7-9c93-b63390646439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea24f59-fa80-43c4-a304-3ee0297b5d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_75_eve_vittek_ki_az_orszagbol_a_Magyar_Nemzeti_Bank_teljes_arany_es_valutatartalekat","timestamp":"2020. január. 23. 10:56","title":"75 éve vitték ki az országból a Magyar Nemzeti Bank teljes arany- és valutatartalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló Dmitrij Medvegyev miniszterelnöktől, egyúttal hangzatos reformokat is hirdetett, de valójában mindez már annak a jele, hogy az Oroszországot 20 éve irányító nagy kombinátor megkezdte a felkészülést arra, hogy 2024-ben lejár az utolsó államfői mandátuma. ","shortLead":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló...","id":"202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da1fa5-c596-449f-a119-3f182733ca6c","keywords":null,"link":"/360/202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","timestamp":"2020. január. 22. 16:45","title":"Több legyet is ütött egy csapásra Putyin, amikor lemondatta az orosz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]