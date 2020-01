Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","shortLead":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","id":"20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f412459-a65c-4630-94ba-32bba4fb5034","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","timestamp":"2020. január. 14. 17:59","title":"Az EU-ban először Horvátországban indul nemzeti tüdőrák-szűrőprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343431-62a3-47b6-85e3-deb6ea4089ed","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarországon majdnem 100 ezer sajátos nevelési igényű gyermek él, közülük eddig sokan szakértői engedéllyel nem egy, hanem két évet halaszthattak az óvodában. A köznevelési törvény módosítása most az SNI-s ovisokat érinti a leghátrányosabban: szüleik hiába rohangálnak pánikban a hivatalok között a halasztásért, sokuknak esélytelen, hogy megkapják. A pedagógiai szakszolgálatoknak eközben több tízezer gyereket kell feleslegesen megvizsgálniuk, így viszont nincs idejük az SNI-sek felméréseire és terápiáira. ","shortLead":"Magyarországon majdnem 100 ezer sajátos nevelési igényű gyermek él, közülük eddig sokan szakértői engedéllyel nem egy...","id":"20200114_koznevelesi_torveny_iskolaerettseg_SNI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf343431-62a3-47b6-85e3-deb6ea4089ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7c920c-28c6-4a65-a1fb-df15268862f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_koznevelesi_torveny_iskolaerettseg_SNI","timestamp":"2020. január. 14. 06:30","title":"Éppen azokra sújt le a köznevelési törvény, akiknek segítség járna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Budapesten. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hasonlókról beszélt nem sokkal az államtitkár előtt.","shortLead":"A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség...","id":"20200114_Az_allamtitkar_szerint_a_gyermekvallalast_lelkileg_is_tamogatni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faddaa49-66f6-4eb9-8e1f-22113767dabe","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_allamtitkar_szerint_a_gyermekvallalast_lelkileg_is_tamogatni_kell","timestamp":"2020. január. 14. 13:06","title":"Az államtitkár szerint a gyermekvállalást lelkileg is támogatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","shortLead":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","id":"20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f033d-0b99-4787-b416-252dae2431fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 14. 18:57","title":"Visszaszólt Matolcsynak a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28acfa0f-f7f8-4c33-8bba-adfe4b2ad993","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen alkalommal adta csak át a vezetést az ellenfélnek, a világ- és olimpiai bajnok dán válogatottnak a magyar csapat a kézilabda-Európa-bajnokság hétfő esti csoportmeccsén, a vége még így is bravúros döntetlen lett. A szövetségi kapitány szerint együttese megdöbbentette Mikkel Hansenéket.","shortLead":"Egyetlen alkalommal adta csak át a vezetést az ellenfélnek, a világ- és olimpiai bajnok dán válogatottnak a magyar...","id":"20200114_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen_gulyas_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28acfa0f-f7f8-4c33-8bba-adfe4b2ad993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f7f601-ae35-43ab-9fbf-957a4aa39b97","keywords":null,"link":"/sport/20200114_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 14. 07:41","title":"Kézilabda-Eb: „Látszott a dánokon, hogy egy kicsit remegtek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Év végére pedig listát készít a mikroműanyagot tartalmazó termékekről.","shortLead":"Év végére pedig listát készít a mikroműanyagot tartalmazó termékekről.","id":"20200113_A_muanyag_csomagolas_betiltasara_keszul_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9d66ed-1cbb-4025-bae9-ec95abfa77d9","keywords":null,"link":"/elet/20200113_A_muanyag_csomagolas_betiltasara_keszul_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 13. 13:07","title":"A műanyag csomagolás betiltására készül az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett felmérése szerint.","shortLead":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett...","id":"20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daecec09-7ae4-4ad4-a534-2fc079e94fd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:45","title":"Újabb negatív rekordot döntöttek a magyarok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és a környezetszennyező divatipar mentsvárai – legalábbis a közvélemény és az ezeket használó divatmárkák szerint. De vajon mennyire törekszik zöldülésre a textilgyártás? ","shortLead":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és...","id":"20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21628c-07ac-4123-afc1-0b3b886176a0","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","timestamp":"2020. január. 13. 13:00","title":"El ne higgye, hogy egy 2000 forintos póló fenntartható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]