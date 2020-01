Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a499353-456c-4011-b5b4-b9105fb145f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2020. január. 21. 18:51","title":"Csontokat találtak a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak rá, hogy pontosan mi van a számok mögött.","shortLead":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak...","id":"20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d2c0d-e02c-40c5-a693-fc254eae85c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","timestamp":"2020. január. 22. 10:03","title":"1333%-kal ugrott meg a Honor, csak épp azt nem árulják el, hogy mennyiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének támogatására szánják az összeget.","shortLead":"A hordozórakétaprogram és az űrtechnológia területén működő európai vállalatok innovációjának és növekedésének...","id":"20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5200150d-0524-436f-9623-c7c56df007b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Europai_Unio_200_millio_euroval_tamogatja_az_uripart","timestamp":"2020. január. 21. 20:55","title":"Az Európai Unió 200 millió euróval támogatja az űripart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még az FBI-nak sincs.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még...","id":"20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1be5e7-a937-4c99-925c-f89991150d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"3 milliárd fotót húztak le a Facebookról és az internetről, most rendőrök böngésznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

\r

","shortLead":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

\r

","id":"20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465a1bab-0cb5-452f-984f-091548676399","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","timestamp":"2020. január. 22. 18:51","title":"A nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e2886-33dc-41f7-a82d-0efd159d7099","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Christofi brit író a vastagabb olvasmányokat hosszában kettészeli. Mint fogalmaz: praktikus okból \"gyilkol könyvet\".","shortLead":"Alex Christofi brit író a vastagabb olvasmányokat hosszában kettészeli. Mint fogalmaz: praktikus okból \"gyilkol...","id":"20200122_Van_ember_aki_kettevagja_a_konyveket_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74e2886-33dc-41f7-a82d-0efd159d7099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e449a3e-1b1d-44f9-8075-0d2c7a8ac848","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Van_ember_aki_kettevagja_a_konyveket_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2020. január. 22. 10:34","title":"Van egy ember, aki kettévágja a könyveket, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A légzsákok esetleges meghibásodása miatt hívják vissza az autókat. Európa nem érintett a visszahívásban.","shortLead":"A légzsákok esetleges meghibásodása miatt hívják vissza az autókat. Európa nem érintett a visszahívásban.","id":"20200122_A_Honda_es_a_Toyota_6_millio_autot_hiv_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b115e-ff3b-411b-a2e1-cb6f30ec89b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_A_Honda_es_a_Toyota_6_millio_autot_hiv_vissza","timestamp":"2020. január. 22. 10:24","title":"A Honda és a Toyota 6 millió autót hív vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]