Mintha Neymar az utolsó pillanatban nemet mondott volna a Barcelonának és a Real Madridba igazolt volna.

Egy városházi forrásunk ezzel a focis hasonlattal foglalta össze, hogy kedden reggel a kormány bejelentette – amolyan ajándékként Karácsony száznapos regnálására –, hogy létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz.

A volt BKK-vezérről Karácsony Gergely többször, több helyen elmondta, hogy újra szívesen látná őt a közlekedési központ élén, szakmai felkészültségét egyaránt elismerik a kormányoldalon és Karácsony csapatában is. Vitézy azonban egy hete arról írt Facebook-oldalán, „Budapest közlekedési problémái sokkal súlyosabbak annál, minthogy az elmúlt években végletesen legyengült BKK élén csupán egy vezetőváltás elegendő volna. Struktúraváltásra van szükség.”

Ebből már a Városházán is tudták, hogy Vitézy – hiába szerette volna Karácsony – nem lesz a csapat tagja. A főpolgármester környezetéből ezt így értékelték:

úgy látszik, ennél többre vágyik.

A kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ (BFK) feladata a városépítésben való közreműködés, a kormányzati budapesti közlekedéstervezési, várostervezési munka elvégzése, a fővárosi önkormányzattal való együttműködés, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa támogatása, részben döntéseinek végrehajtása. A központ emellett városkutatásokat folytat, gyűjti a nemzetközi tapasztalatokat, legjobb gyakorlatokat, valamint szakmai konferenciákat, társadalmi párbeszédet is szervez majd budapesti ügyekben. Az állami cég tulajdonjogát a Miniszterelnökség gyakorolja, a BFK pedig nem új cégként, hanem az évek óta működő Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja átalakulásával jön létre.

A kormányból Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár nem győzte agyondicsérni Vitézyt, mondván:

meggyőződésük, hogy „Vitézy Dávid személye és munkája komoly hozzáadott értéket jelent a kormányzati Budapest-munkában. Vitézy Dávid a BKK korábbi sikeres vezetőjeként az egyik legtapasztaltabb, legjobb városfejlesztési szakember, remekül fognak együtt dolgozni” Fürjessel;

a BKK volt vezére, akit még Tarlós István menesztett korábban, „remek igazolás, nagy munkabírású, fiatalon is tapasztalt klasszissal gyarapodott a kormányzati Budapest-csapat”;

„vétek lenne kihagyni őt a budapesti munkából. Ezért kerestem meg azzal, hogy ha már nem vállalta a BKK vezetését, szálljon be a városépítésbe az új Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként. A fővárosiak nyernek azzal, hogy Vitézy Dávid elfogadta a felkérést.”

Ráadásul még az őt kinevező, majd kirúgó Tarlós is rendre elismerte Vitézy képességeit, Budapest honlapján a mai napig elérhető a bejegyzés, amiben a korábbi főpolgármester azt mondja, a Közlekedési múzeum mostani megbízott vezetője egy szakmailag rendkívül tehetséges fiatalember.

Vitézy szakértelmét tényleg minden oldal elfogadja, ám a főpolgármester környezetében többen úgy látják, a közlekedési szakember „visszautasíthatatlan ajánlatott kapott Fürjes Balázstól.” Vitézy megjelenik a tárgyalóasztaloknál, döntéshozó pozícióba kerül és „tényezővé válik”.

Ha mi előállunk majd egy közlekedésfejlesztési javaslattal, Vitézy előáll egy másikkal. És hát ki merné megkérdőjelezni az ő szakértelmét? A kormány ezzel nyert egy adut, ami a miénk is lehetett volna

– mondta egyik legnagyobb félelmét egy városházi forrásunk. Az új felállással Fürjes is nyer, akikkel beszéltünk, azok közül senki sem lepődne meg, ha 2024-ben Fürjes lenne a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Az államtitkári pozíció – miszerint a főváros és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felel kormányzati szinten – már most is egyfajta árnyékfőpolgármesterség is. Most pedig megkapta maga mellé a szakmai jobbkezet, Vitézy Dávidot is

Ráadásul Orbán Viktor is jól jár. Mostantól ha fővárosi ügyekben Karácsony a kormánynál akar kopogtatni, akkor nem a miniszterelnök, hanem Fürjes és Vitézy ajtaját kell püfölnie, Orbán ezzel eltolta magától azt a problémát, amit a legnagyobb, közvetlen legitimációval bíró főpolgármester jelent.

Karácsony mindenesetre azt írta, örül Vitézy kinevezésének. Azt azonban hozzátette: "Lehet alternatív városházát építeni a kormányban, de a program, amit megvalósít, csakis egy lehet. Mégpedig az, amire a budapestiek világos és egyértelmű felhatalmazást adtak október 13-án. Az a program, ami elveiben, megközelítésében különbözik mindattól, amit ez a kormány tesz az országgal. Az én programom."

Erre reagált Fürjes, amikor az ATV vendégeként azt mondta, ők nem építenek alternatív városházát. Ám bármennyire nem akar Fürjes árnyékhivatalt építeni, az utóbbi időben feltűnően aktív az államtitkár. 2018-as portrécikkében a 24.hu eleve megoldóemberként írja le a politikust, aki nélkül évek óta nincs kiemelt fejlesztés a fővárosban. Fürjes néhány napja pedig arról beszélt, a fővárosban vissza kell állítani az 5 százalékos lakásáfát, és azt is felvetette, hogy a kormány hajlandó módosítani a szuperkórház helyszínét, ha a főváros ingyen ad hozzá telkeket.

Fürjes Balázs és Vitézy Dávid az Új híd a Dunán - 15+1 híd Budapesten című kiállítás megnyitóján a budapesti Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény múzeumban 2018. május 28-án © MTI / Kovács Tamás

Vitézy egy folytatásos drámában

A BFK új vezetője szerdán hossző posztban írt leendő munkájáról. Úgy látja, a fejlesztési központ új intézményi hátteret és szervezőerőt ad az állami városfejlesztési és közlekedési beruházásoknak Budapesten, ami „óriási lehetőség”. Rögvest azt is megírta, mire számíthatnak a közeljövőben a fővárosiak, kiemelt helyen említve a budapesti és regionális közlekedés koordinációját, de szólt a „főváros és a kormány egyetértésével jóváhagyott Déli Városkapu fejlesztéstől kezdve az új Diákvároson, a csepeli új nagy közparkon, a hévek fejlesztésén és a H6-os és H7-es hév-vonalak Kálvin térig való meghosszabbításán át az új déli Duna-hídig” sok mindenről.

Kerestük Fürjes Balázst, hogy megtudjuk, az új szervezet, a BFK felállítása jelent-e többletforrást majd, például a közösségi közlekedés fejlesztésére, de választ nem kaptunk.

Vitézy az Indexnek adott interjújában arról beszélt, egy folytatásos dráma, ami a főváros és a kormány viszonyában történik, lesznek viták, de „a BFK-nak az a küldetése, hogy egy olyan előkészítő és aztán végrehajtó szerve legyen a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának, ami révén a közösen eldöntött fejlesztések meg tudnak valósulni. De emellett a kerületek, az agglomerációs települések, a MÁV, és a NIF szoros partnerségére is szükség lesz.” Arról, szerinte épül-e alternatív városháza, ő is azt mondta, mint Fürjes: nem. „A BFK nem lát el párhuzamos feladatokat a fővárossal.”

Árnyék vagy együttműködés?

Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a hvg.hu-nak azt mondta, a regionális koordináció javítása a budapesti és az elővárosi tömegközlekedés között már Karácsony Gergely választási programjában is szerepelt, ám ennek megvalósulásához az állam hozzáállásában is változásra van szükség.

Ezen a téren Budapest önállóan nem tud lépni, jó lenne, ha a kormány részéről a szavakat tettek is követnék.

Nagy kérdés az, hogy ha nem Vitézy, akkor ki lesz a BKK új vezére. Információnk szerint pillanatokon belül kiderül ez is, akár csütörtökön is bejelentheti Karácsony, kinek a pályázatát fogadta el. Az IHO szakportál korábbi információi szerint a posztra öten pályáztak.

Nemesdy Ervin – 2019 januárja óta vezeti a BKK-t, Tarlós István javaslatára 2013 óta a BKK igazgatótanácsának tagja.

– 2019 januárja óta vezeti a BKK-t, Tarlós István javaslatára 2013 óta a BKK igazgatótanácsának tagja. Kerékgyártó János – Nem sokkal Nemesdy kinevezése után lett a BKK közlekedésszervezési vezérigazgató-helyettese, előtte, még az e-jegyrendszer miatt menesztett Dabóczi Kálmán idején az akkori vezérigazgató tanácsadója volt.

– Nem sokkal Nemesdy kinevezése után lett a BKK közlekedésszervezési vezérigazgató-helyettese, előtte, még az e-jegyrendszer miatt menesztett Dabóczi Kálmán idején az akkori vezérigazgató tanácsadója volt. Kerényi László Sándor – 2010-ig a főváros közlekedési ügyosztályának vezetőjeként, ezt követően a BKK Zrt. mobilitásstratégia szakterületének vezetőjeként dolgozott.

– 2010-ig a főváros közlekedési ügyosztályának vezetőjeként, ezt követően a BKK Zrt. mobilitásstratégia szakterületének vezetőjeként dolgozott. Somodi László – vezérigazgató-helyettes volt a BKV-nál, majd 2008–2011 között a MÁV-Start marketing- és fejlesztési vezetője. Később a BKK stratégiai, fejlesztési és beruházási igazgatója, utóbb vezérigazgató-helyettes.

– vezérigazgató-helyettes volt a BKV-nál, majd 2008–2011 között a MÁV-Start marketing- és fejlesztési vezetője. Később a BKK stratégiai, fejlesztési és beruházási igazgatója, utóbb vezérigazgató-helyettes. Varga Ivett – a múlt év nyara óta a BKK stratégiai és innovációs igazgatója. Két éve megvédett doktori disszertációját, aminek a címe „Budapest erőforrás-szempontú városstratégiája, különös tekintettel az európai uniós finanszírozásra”.

Többen felvetik közlekedésszakmai körökben, hogy a pályázati kiírásban az szerepelt, szükség van 8 év közlekedésszervezéssel összefüggő szakmai gyakorlatra, valamint öt év érdemi vezetői gyakorlatra is, ez pedig többeknek csak akkor van meg, ha rugalmasak a pályázatok elbírálói. Így a szakma nem lepődne meg, ha a kiírás első körben eredménytelenül zárulna, a hvg.hu azonban úgy tudja, a Városházán már kilencven százalékban biztosak az új BKK-vezér személyében. Szigorúan véve Somodinál áll meg a tapasztalati kitétel, de többen arról beszéltek, a legnagyobb eséllyel Varga indul a BKK vezérigazgatói székéért.