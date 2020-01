Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda egysnittest játszik a lövészárkokban, és azokon kívül is – nem is kérdés, hogy magukkal húzzák a nézőt. Ám mintha valami fontosat elhagytak volna a nagy futás közben. Kritika.","shortLead":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda...","id":"20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0cf98-f044-4cfa-bbad-dd6ed0c169e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","timestamp":"2020. január. 25. 20:00","title":"A tíz Oscarra jelölt 1917 mesterkurzusnak remek, háborús filmnek csak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","shortLead":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","id":"20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2238afc6-8b56-4846-bd9e-3509c75f266f","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","timestamp":"2020. január. 24. 16:32","title":"Borkai: Örülök, hogy élek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fee3c8-ccbc-4f1d-9a97-f812176dace7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film egy kárpátaljai magyar fiatal történetét meséli el az ukrán–orosz fegyveres konfliktus idején. Végigkövethetjük, ahogy a 24 éves Jani bevonul katonának, majd hamarosan a háború első vonalában találja magát. Az otthon maradt anyja aggódik érte és számolja a napokat hazatérésééig. Kilenc hónap háború első rész. \r

","shortLead":"A film egy kárpátaljai magyar fiatal történetét meséli el az ukrán–orosz fegyveres konfliktus idején. Végigkövethetjük...","id":"20200125_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0fee3c8-ccbc-4f1d-9a97-f812176dace7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0eebf-fa16-4f9e-a0c2-78415d017498","keywords":null,"link":"/360/20200125_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Elso_resz","timestamp":"2020. január. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Nincs olyan nap, amikor ne imádkoznék az Úrhoz, hogy túléljem ezt a napot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580","c_author":"Manyasz Róbert","category":"360","description":"A síita küldetéstudatból és a perzsa birodalmi világlátásból eredő iráni külpolitikai stratégia sikeres expanzív másfél évtizedet tudhat maga mögött. A jövőt azonban az USA-val kialakult feszültség nélkül is alááshatják a belső gazdasági nehézségek – írja Irán-szakértő szerzőnk.","shortLead":"A síita küldetéstudatból és a perzsa birodalmi világlátásból eredő iráni külpolitikai stratégia sikeres expanzív másfél...","id":"202004__iran_sikerkorszaka__ketarcu_strategia__terjeszkedes__agyaglabu_orias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1873d982-cf36-492f-b5c7-617f9431de82","keywords":null,"link":"/360/202004__iran_sikerkorszaka__ketarcu_strategia__terjeszkedes__agyaglabu_orias","timestamp":"2020. január. 25. 16:00","title":"Irán kifelé erőt sugároz, de könnyen a Szovjetunió sorsára juthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Február 3-án már meg is nyitna.","shortLead":"Február 3-án már meg is nyitna.","id":"20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7065ac4-1ea7-4a5c-80f5-3774b1e2723c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","timestamp":"2020. január. 24. 14:12","title":"Koronavírus: hat nap alatt húznak fel egy ezer ágyas kórházat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfe0ea-bd33-49fb-a470-2a230c8c7ff3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Neki köszönhetjük a Kíváncsi Fáncsit is. ","shortLead":"Neki köszönhetjük a Kíváncsi Fáncsit is. ","id":"20200124_Meghalt_A_kockasfulu_nyul_atyja_Richly_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ecfe0ea-bd33-49fb-a470-2a230c8c7ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305250cc-3058-4cca-a99b-b82e29f974b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Meghalt_A_kockasfulu_nyul_atyja_Richly_Zsolt","timestamp":"2020. január. 24. 11:37","title":"Meghalt A kockásfülű nyúl atyja, Richly Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940d5d88-fb71-4612-9a65-1e15a0bfe3c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a magyar delegáció nem csupán gazdasági ügyekben tárgyal Indonéziában, a foci is szóba került.","shortLead":"Úgy tűnik, a magyar delegáció nem csupán gazdasági ügyekben tárgyal Indonéziában, a foci is szóba került.","id":"20200124_orban_viktor_foci_puska_akademia_indonezia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940d5d88-fb71-4612-9a65-1e15a0bfe3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17a5882-c075-4d67-8db2-c6fcc77b0c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_orban_viktor_foci_puska_akademia_indonezia","timestamp":"2020. január. 24. 15:46","title":"Orbán letárgyalta, hogy három indonéz játékos beiratkozhasson a Puskás Akadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid sportkocsija.","shortLead":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid...","id":"20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e50dab-002f-4482-9acc-e49e0876d0bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","timestamp":"2020. január. 24. 11:21","title":"Van 10 perce? Akkor megnézheti, hogyan készül az első zöld rendszámos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]