Alighanem a győri választást kíséri a legnagyobb figyelem a vasárnap tartott időközi voksolások közül. A nyugat-dunántúli megyeszékhelyen Borkai Zsolt utódjáról döntenek a helyiek, a fideszes polgármester egy kiszivárogtatott szexvideó és az azt követő botrány miatt kényszerült lemondani. Bár a kiszivárogtatás megelőzte az október 13-i önkormányzati választást, és több kormánypárti politikus is arról beszélt, Borkai elveszítette a bizalmat, a Fidesz vezetése akkor még úgy döntött: az esélyesnek tartott polgármestert indítja el. Borítékolható győzelme után azonban nem sokkal, november elején bejelentette a lemondását. Most a Fidesz Dézsi Csaba Andrást indította, vele szemben az ellenzéki Pollreisz Balázs áll ki. A posztért összesen hatan indulnak: a Fidesz-KDNP és az MSZP-DK-Momentum-Jobbik-LMP szövetségen túl az Összefogás Győrért Egyesület, valamint a Mi Hazánk Mozgalom színeiben, ketten pedig függetlenként. A választói névjegyzékben 101 655-en szerepelnek.

A győri kampányról készült riportunkat itt olvashatja:

A győri ellenzék vakon repül, de így is azt hiszi, hogy nyerhet Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem az esélytelenek nyugalmával indulnak. Bárki is jön, az egy nagyon nagy többségben lévő fideszes képviselő-testületet örököl. Orbán Viktor egyelőre nem ment Győrbe Dézsi Csaba András mellett kampányolni, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely viszont csütörtökön érkezik Pollreisz Balázst támogatni.

Nógrád megyében két településen is polgármestert választanak. Patakon októberben a Fidesz-KDNP-s és a független jelölt egyaránt 199 szavazatot kapott, az időközi választáson rajtuk kívül indul egy harmadik, független jelölt is. A választáson 735 helybéli vehet részt. Bokor községben ősszel négy független polgármesterjelölt közül választhattak a községben élők, de az élen állók között szavazategyenlőség alakult ki, mindketten 31 szavazatot kaptak. Az időközi választáson két független jelölt lesz, egyikük már októberben is indult. A választói névjegyzékben 95-en szerepelnek.

A Zala megyei Pötrétén a Pécsi Ítélőtábla döntése alapján kialakult szavazategyenlőség miatt tartanak újból polgármester-választást. Ősszel ugyanis mindössze egy szavazatnyi volt a különbség a két független polgármesterjelölt között, de az alulmaradt aspiráns jogorvoslati kérelmet nyújtott be egy helyben érvénytelennek nyilvánított szavazólap miatt. A Pécsi Ítélőtábla végül úgy döntött, hogy a szavazólap mégis érvényesnek tekinthető, így 84-84 vokssal szavazategyenlőség alakult ki. Az időközi választáson ugyanez a két független jelölt méreti meg magát, a településen 259-en szavazhatnak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Irotán tavaly októberben két független jelölt indult a polgármesteri székért, de mindketten 36-36 voksot kaptak. Az időközi választáson ők ismét elindulnak, de lesz egy harmadik, szintén független jelölt is. A választói névjegyzékben 82-en szerepelnek.

A Baranya megyei Apátvarasdon időközi képviselő-választást tartanak, mert októberben a négy helyre mindössze három jelölt volt, így elmaradt a választás. Az időközi választásra négy független egyéni listás jelöltet vettek nyilvántartásba, a választói névjegyzékben 104-en szerepelnek.

A Zala megyei Sényén azért kell kéttagú képviselő-testületet választani, mert októberben nem volt elég jelölt, a visszalépések miatt a szavazás napjára mindössze egy maradt. Az időközi voksolásra három független jelöltek vettek nyilvántartásba, a településen 62-en szavazhatnak.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.