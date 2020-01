Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt, hogy a világ összes menekültje hozzánk akar jönni.","shortLead":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt...","id":"20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f18421-3d7f-423d-8fb9-c68b42daafdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","timestamp":"2020. január. 30. 06:12","title":"“Orbán és Salvini nem látják, hogy a bevándorlók többet tesznek a közösbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","shortLead":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","id":"20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98e8de0-268d-4b42-9462-8b96ab5899e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","timestamp":"2020. január. 30. 10:03","title":"A Samsung előállt a világ első 5G-s táblagépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte, hogy mit tett vele az edzője, mégsem történt semmi. ","shortLead":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte...","id":"20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51d32c3-fd77-4665-9749-a34dd0a56be8","keywords":null,"link":"/sport/20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","timestamp":"2020. január. 29. 21:57","title":"Szexuális erőszakkal vádolják edzőiket visszavonult francia műkorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap a templomból.","shortLead":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap...","id":"20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231237f7-9872-459a-a7da-dae7998a2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:31","title":"Templomban imádkozott halála előtt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint nagyon kicsi esély van arra, hogy itthon valaki megfertőződjön.","shortLead":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős...","id":"20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e653-2645-4a9a-b8d9-cee77dc7d151","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","timestamp":"2020. január. 29. 17:59","title":"Államtitkár: Ha lázas, influenzára gondoljon, ne a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kötött pálya és kötött összegek. Budapest nem mer akkorát álmodni, mint a kormány embere, akinek elképzeléseire egyelőre nincs pénz.","shortLead":"Kötött pálya és kötött összegek. Budapest nem mer akkorát álmodni, mint a kormány embere, akinek elképzeléseire...","id":"202005_a_mozdony_fustje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491725b8-d2ec-4c1a-a7e1-82bc8ca7433a","keywords":null,"link":"/360/202005_a_mozdony_fustje","timestamp":"2020. január. 30. 07:05","title":"E-busz vagy villamos? Rejtett bombák a fővárosi közlekedésfejlesztés útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt a kabin nélküli vízi járművel.\r

\r

","shortLead":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön...","id":"20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e38c1-4b0c-432c-8d45-f9b394fd2929","keywords":null,"link":"/elet/20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","timestamp":"2020. január. 29. 13:15","title":"Egyedül az óceánon: 160 kilométer után vissza kellett fordulnia Rakonczay Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]