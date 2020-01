Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","shortLead":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","id":"20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea69834-65e6-4079-912c-372c414a0940","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","timestamp":"2020. január. 28. 17:23","title":"A nap fotója: szabálytalanul parkoló Audi A8 miatt állt az 51-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d4ae9-d9ac-4c75-94b9-3415f8379254","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány új stratégiája energiatakarékosabb Magyarországot képzel el, amit nap- és atomenergia hajt. Meglátjuk, mi lesz belőle","shortLead":"A kormány új stratégiája energiatakarékosabb Magyarországot képzel el, amit nap- és atomenergia hajt. Meglátjuk, mi...","id":"202004__zoldstrategia__felmelegedes__paksi_bovites__fontolva_hasadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d4ae9-d9ac-4c75-94b9-3415f8379254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6904382-c179-433a-984f-1e6c2641e111","keywords":null,"link":"/360/202004__zoldstrategia__felmelegedes__paksi_bovites__fontolva_hasadas","timestamp":"2020. január. 29. 07:00","title":"Kormányzati klímaterv: nem látszik, hogyan lesz karbonsemleges Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","shortLead":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","id":"20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1548459-59d8-4178-9bd4-712193330f9e","keywords":null,"link":"/sport/20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","timestamp":"2020. január. 28. 14:25","title":"Petícióban kérik az NBA-t, hogy Kobe Bryantet tegye a logójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt 42 százalékkal nőtt a Wizz Air október-decemberi profitja.","shortLead":"Egy év alatt 42 százalékkal nőtt a Wizz Air október-decemberi profitja.","id":"20200129_Rekordot_ert_el_a_Wizz_Air_nyeresege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86213317-8909-4e5b-8660-ab8b8a63787f","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Rekordot_ert_el_a_Wizz_Air_nyeresege","timestamp":"2020. január. 29. 19:56","title":"Rekordot ért el a Wizz Air nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","shortLead":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","id":"20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b456f8-2518-43dd-b573-869877828f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","timestamp":"2020. január. 30. 08:03","title":"Igazán különleges számítógépet talált ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap alatt.","shortLead":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap...","id":"20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f29adae-b260-46a7-89ab-99d27f24c865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","timestamp":"2020. január. 29. 12:33","title":"Az oroszok kivizsgálják az összes Kínából hazatérő turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt, hogy a világ összes menekültje hozzánk akar jönni.","shortLead":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt...","id":"20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f18421-3d7f-423d-8fb9-c68b42daafdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","timestamp":"2020. január. 30. 06:12","title":"“Orbán és Salvini nem látják, hogy a bevándorlók többet tesznek a közösbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]