A kormánypárt támogatóinak kétharmada egy esetleges pártelnöki csere esetén is a Fideszre szavazna, a szocialista szavazók 39 százalékánál pedig elképzelhető, hogy támogatná az Orbán Viktortól mentes Fideszt – írta meg a Népszava.

A lap megrendelésére január végén készített felmérést a Publicus Intézet. Olyan kérdésekre is keresték a választ, mint:

mennyire tartják az emberek ellenségesnek a kormánypárt hozzáállását az ellenzéki vezetésű városokhoz és kerületekhez,

miért szerepelhetett az őszi választáson gyengébben a Fidesz, és

mi a legnagyobb probléma az országban.

A Fidesz tábor majdnem fele szerint a párt elfogadta a választók akaratát, és együttműködésre törekszik az önkormányzati választások után. A másik oldalon viszont nagy a bizalmatlanság: a momentumosuk közül senki, a DK-szimpatizánsoknál pedig csak páran hisznek a kormány kompromisszumkészségében. A Publicus felméréséből kiderült az is, hogy a Fidesz önkormányzati választáson való gyengébb szereplésének indoklásánál és az ország legnagyobb gondjánál is az egészségügy helyzetét választották a megkérdezettek. Az emberek 66 százaléka gondolja úgy, hogy az egészségügy minden kérdésnél fontosabb. Ha úgy tették fel a kérdést, hogy mi az a probléma, amelyet a leggyorsabban kezelni kellene a kormánynak. A válaszadók 46 százaléka sorolta első helyre az egészségügyet, s messze lemaradva 17 százalék gondolta úgy, hogy enyhíteni kellene a szegénységen.

Kiderült az is, hogy leginkább a nyugdíjasok elégedettek az egészségüggyel, ami azért is érdekes, mert ők veszik igénybe legtöbbször az orvosi segítséget. A megváltozott munkaképességűek és a szeretteiket otthon ápolók viszont igencsak kritikusak a kormány intézkedéseivel szemben.

A jövőt firtató kérdésnél kiderült, hogy a Fidesz-tábor nem meglepő módon Orbán Viktor nélkül is fideszes lenne,42 százalékuk biztosan, 25 százalék valószínűleg voksolna ekkor is a jelenlegi kormánypártra. Azonban az ellenzéki táborban születtek érdekes eredmények. Az MSZP-t preferálók 10 százaléka biztosan a Fideszre szavazna, ha nem Orbán Viktor vezetné a jobboldali csoportosulást, 29 százalék valószínűleg átszavazna. A DK-sok 82 százaléka azonban még így is biztosan elutasítaná a Fideszt, a momentumosok 82 százaléka pedig valószínűleg nem voksolna az Orbán-mentes Fideszre.