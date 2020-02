Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a5e22a-4fee-4754-8363-6bb923c90614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.","shortLead":"Egy év alatt 6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.","id":"20200205_kereskedelem_ksh_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a5e22a-4fee-4754-8363-6bb923c90614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0442d0be-17e0-401b-b5d9-bc4ca8bf765b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_kereskedelem_ksh_karacsony","timestamp":"2020. február. 05. 09:35","title":"1247 milliárd forintot költöttek el a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matthew Perry is beadta a derekát.","shortLead":"Matthew Perry is beadta a derekát.","id":"20200206_Az_utolso_Jobaratokszereplo_is_regisztralt_az_Instagramra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed101d08-d2bd-4322-9e35-7432820cb62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_Az_utolso_Jobaratokszereplo_is_regisztralt_az_Instagramra","timestamp":"2020. február. 06. 20:15","title":"Az utolsó Jóbarátok-szereplő is regisztrált az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520bb0eb-ac35-4fa1-ac2a-87ce23757635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előtte az amerikai elnök nem fogott kezet a demokrata párti politikussal.","shortLead":"Előtte az amerikai elnök nem fogott kezet a demokrata párti politikussal.","id":"20200205_Trump_Pelosi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520bb0eb-ac35-4fa1-ac2a-87ce23757635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a07c6-e3ec-41f4-b8c8-6fce74a3d566","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_Pelosi","timestamp":"2020. február. 05. 10:15","title":"A demokrata házelnök összetépte Trump évértékelő beszédét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és egyben ellenállásra buzdítja a tanárokat.\r

