[{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal alatt közel százzal többen vesztették életüket","shortLead":"Egy nappal alatt közel százzal többen vesztették életüket","id":"20200210_Koronavirus_Mar_a_kilencszazat_is_meghaladja_a_halottak_szama_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfafee-5c1d-48e6-896a-d1c1aae62a73","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Koronavirus_Mar_a_kilencszazat_is_meghaladja_a_halottak_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 05:42","title":"Koronavírus: Már a kilencszázat is meghaladja a halottak száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","shortLead":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","id":"20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eacb66-a9f0-4456-860e-c5909937c055","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. február. 09. 13:40","title":"Eltűnt Vuhanból az újságíró, aki valósághűen tudósított a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig a köztársaságnak már akkor megvolt a jelképe Göncz Árpád személyében. Nem véletlen, hogy a születésnapján, február 10-én összemosódik a két ünnep. ","shortLead":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig...","id":"20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970419f3-6b73-4291-9a19-f6adb3c4b2b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","timestamp":"2020. február. 10. 20:00","title":"„Máig Árpi bácsi maradt” – így fonódott össze Göncz Árpád személye és a köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tovább nőtt a koronavírus áldozatainak száma, itthon nincs igény az influenza elleni oltásra, gyermekpornográfia a leváltott nagykövet gépén. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírus áldozatainak száma, itthon nincs igény az influenza elleni oltásra, gyermekpornográfia...","id":"20200210_Radar360_Tortenelmi_Oscargala_nagy_vihar_jon_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb855ea-c578-4d3a-bb6b-dd267a488fed","keywords":null,"link":"/360/20200210_Radar360_Tortenelmi_Oscargala_nagy_vihar_jon_ma","timestamp":"2020. február. 10. 08:00","title":"Radar360: Történelmi Oscar-gála, nagy szélvihar jön ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el vasárnap egy katonai forrás a televízióban.","shortLead":"Nem sikerült Föld körüli pályára állítani a saját fejlesztésű iráni műholdat - ismerte el vasárnap egy katonai forrás...","id":"20200209_Nem_sikerult_palyara_allitani_az_irani_muholdat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2370e7a4-7953-4499-8cbf-1146eb8f960a","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Nem_sikerult_palyara_allitani_az_irani_muholdat","timestamp":"2020. február. 09. 20:39","title":"Nem sikerült pályára állítani az iráni műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte Kárpátalján is garantálta volna a magas színvonalú ukránnyelvoktatást.","shortLead":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte...","id":"20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e956b36-bfc1-4271-849c-247d8cfdf40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","timestamp":"2020. február. 09. 20:25","title":"Elutasította Szijjártó javaslatait az ukrán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]